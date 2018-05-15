搶攻跨境電商商機 東森購物攜手香港草莓網進軍海外打世界盃

東森國際 (2614) 旗下東森購物今年 1 月份取得香港販售美妝保養電商「草莓網 Strawberry Cosmetic Holdings Limited (BVI)」76% 股權，交易金額達 10.6 億元，今 (15) 日在台舉辦聯盟啟動酒會，東森購物執行策略長王令麟表示，透過草莓網全球 230 個國家銷售平台，取得強大美妝供應鏈支持，東森零售正式進軍海外打世界盃。王令麟指出，東森不斷尋找新網路併購標的，草莓網擁有專業優秀經營團隊，是東森購物選擇合作首要因素。其次，購併聯盟策略是為提升東森購物國際採購能力，整體商品和拓展海外地區營收來源與布局，透過草莓網的全球 230 個國家銷售平台，取得強大美妝供應鏈支持，東森零售正式進軍海外打世界盃。



香港「草莓網 Strawberrynet」為跨國美妝電商網站，經營 20 年，總公司位於香港；草莓網目前主要擁有直營銷售、批發代銷及合作電商平台銷售等三種商業模式，由 16 個國家 155 個獨立供應商提供全球知名美妝產品，全球行銷超過 230 個國家，品類包括護膚、美妝、香水、頭髮護理等項目，年營業額約 11 億元港幣 (約新台幣 44 億元)，為世界各地的消費者，提供最划算的美妝保養品，主要市場包括澳洲、紐西蘭、美國、 中國、新加坡、香港、日本、韓國、台灣、印度、俄羅斯、阿聯酋、以色列、芬蘭、波蘭、挪威、英國、西班牙、巴西、加拿大等國，草莓網擁有多平台的購物網服務，可支援 38 種語言、56 種主要貨幣 ，真正做到跨國銷售無邊界，目前旗下共有 830 個品牌、33, 000 種產品、與超過 330 萬網站會員。



東森購物表示，草莓網訴求提出價格最優惠、送貨速度最迅速與服務品質最優質有效率，並以最多樣化的美妝產品服務全球顧客，而草莓網的服務，在國際評論網站 Bizrate 與 TRUSTPI LOT 獲得超過 50 萬正面評價，在 Facebook 的官方粉絲專頁擁有超過 760 萬名粉絲，目前草莓網已開始上架台灣美妝品牌，例如上山採藥、Forte 等等，目前預計至 2021 年，估算全球電子商務平台的收益將達近 5 兆美元，數字是 2017 年的雙倍。

