【大行報告】申萬：遠洋(03377-HK)與安邦合作利好中長期 籲增持

遠洋集團(03377-HK)日前宣布自安邦集團處受讓其邦邦置業50%股權以與其共同負責安邦旗下所有不動産項目開發、建設、銷售和運營管理。申萬研究於報告内指出，認為這令遠洋集團獲得先入優勢以在未來安邦集團的資産處置過程中有所斬獲，從而進一步夯實公司的項目儲備支持長期發展。

申萬稱，遠洋集團今年1-4月完成合約銷售235億元，同比增長34%，與公司此前設定的今年全年銷售目標1000億元(同比增長42%)相比，23%的完成率仍然偏低。但公司也是粵港澳大灣區受益者之一，在深圳和中山儲備較多。而在市場略有擔心的環渤海區域，公司擁有項目的城市目前僅天津市場偏弱一些。該行對公司完成全年的目標有信心。

該行又指，本次與安邦的合作利好中長期，但安邦在遠洋集團的持股未來是否會有變動仍是壓製公司估值的原因之一，此外，公司此前幾年一直較市場預期略低的毛利率水平也令投資者失望頗多。考慮到限價的長期性對當前銷售利潤率的影響，將公司每股淨資産值略調1%至12.27港元，新目標價為6.75港元(相比原目標價為6.83港元)，重申增持評級。催化劑來自於銷售提速和安邦資産處置。

機製發稿，遠洋集團微升0.35%，報5.67元，成交355.3萬股，涉資2017.93萬元。

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