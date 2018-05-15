〈A股納MSCI〉A股234檔個股納MSCI全球指數 工行建行中石油成贏家

MSCI 明晟 15 日公布半年度指數審議結果，旗下全球標準指數 (MSCI Global Standard Index) 將增加 351 檔股票，包括 234 檔中國 A 股，剔除 53 檔股票。相關變動將於 5 月 31 日結束後生效。

MSCI 指出，A 股納入其中國系列指數的第一步，將有 234 檔 A 股獲納入「MSCI 中國指數」及「MSCI 新興市場指數」。依首階段 2.5% 的納入因子，納入的 A 股在 MSCI 中國指數中所佔比重為 1.26%，在 MSCI 新興市場指數中比重則為 0.39%。

MSCI 接下來將在今年 8 月季度審議之後，展開第二階段，將納入因子由 2.5% 升至 5%。

在 MSCI 新興市場指數中，工商銀行 (601398-CN)、建設銀行 (601939-CN) 和中石油 (601857-CN)3 檔 A 股，成為市值最大的新增個股。

另外，MSCI 中國全股票指數 (MSCI China All Share Index) 將新增 40 檔個股，剔除 25 檔，新增個股中市值最高的 3 檔分別是上海電氣 A 股 (601727-CN)、眾安保險 (6060-HK)H 股和在美上市的中概股漢庭連鎖 ADR。

MSCI 中國 A 股在岸指數 (MSCI China A Onshore Index) 將增加 23 檔個股，剔除 88 檔，獲新增最大市值的 3 檔個股為恒力石化股份有限公司、海瀾之家、中航沈飛。