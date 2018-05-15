【異動股】醫藥板塊午後走強 北陸藥業(300016-CN)漲停

午後，醫藥板塊持續走強。截至發稿，北陸藥業(300016-CN)漲停報16.56元，白雲山(600332-CN)漲逾7.6%報42.6元，安圖生物(603658-CN)漲7.33%報68.37元，同仁堂(600085-CN)漲6.22%報40.28元，智飛生物(300122-CN)漲5.68%報47.43元，通化東寶(600867-CN)漲5.4%報30.04元，康美藥業(600518-CN)漲逾5%盤中股價創歷史新高，一品紅(300723-CN)、魯抗醫藥(600789-CN)、老百姓(603883-CN)等個股紛紛走高漲超4%。

MSCI於北京時間5月15日淩晨公布其半年度指數調整的結果，這也是A股正式納入MSCI指數(6月1號啓動)前的最後一次成份股調整的時間窗口。分析認為，隨著新的成份股名單即將敲定，相關成份股有望獲得資金的青睐，大金融、大消費、醫藥等白馬股將成為外資關註的板塊。

此前，中金公司曾預計，潛在被新納入的股票主要集中在年初以來錶現較好的板塊如醫療保健等領域。從今日受益板塊來看，盤中醫藥股也正持續獲資金熱捧。

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