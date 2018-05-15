新光金旗下新壽以17.68億元取得北市中正區成功段地上權 收益率逾3%

房市景氣走弱，新光金 (2888) 旗下新壽鎖定台北市精華地段進行獵地，總價 17.68 億元取得財政部國有非公用土地設定地上權案，標得台北市中正區成功段一小段 126、127 及 131 地號共 3 筆，土地面積總計 775.31 坪，換算每坪單價為 228.04 萬元，年化收益率 3% 以上。新壽表示，該國有土地地上權係為台北市近年來少見之大面積精華區土地，毗鄰華山文化創意產業園區、台北車站，距離捷運善導寺站約 300 公尺，適宜做辦公室、旅館及出租住宅等商用不動產，購入後全棟擬作為投資用不動產，提高固定收益，預估年化收益率 3% 以上。



近年政府機關及國營事業體積極活化資產，鼓勵保險業資金投入國內投資市場，能增加政府稅收、地方就業、經濟成長率等效益，此次新壽取得標的，拓展台北車站周邊資產布局、增加未來不動產收益。



