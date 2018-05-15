強茂外資給予「買進」好評 Q1獲利年增逾七成 股價漲停

被動元件族群近來無論股價或營收等都表現亮眼，法人認為，被動元件跟二極體產品同樣屬於價廉也成熟，又有國際大廠將產能轉向車用領域，目前二極體各項漲幅雖沒有被動元件來的火熱，但後續獲利及股價仍有看漲趨勢。其中，強茂 (2481) 今年第一季獲利成長 74.8%，每股盈餘 0.6 元，股價週二亮燈漲停鎖住 59.10 元，創 2000 年 5 月以來新高。強茂在結束轉投資江蘇艾德虧損後，今年第一季合併營收 28.34 億元，較去年同期下滑 2.0%，但稅後純益 2.22 億元，較去年同期 1.27 億元大幅成長 74.8%，再與去年第四季相比，則是轉虧為盈，每股盈餘 0.6 元。而第一季營業毛利 6.55 億元，合併毛利率 23.13%，年增 1.23 個百分點，稅前盈餘 2.59 億元，稅後盈餘 2.22 億元。



外資近來給予強茂「買進」的好評，認為基礎電子零組件在產業整併、需求轉往規格升級，加上新產品等趨勢帶動下，看好該公司長期聚焦消費性應用，更有超過 70% 營收來自中國大陸，成長將逐漸好轉，目標價 68 元。



同樣為二極體的台半 (5425) 今年第一季獲利也同樣亮眼，營收 22.19 億元，較去年同期 21.3 億元，成長 4.2%，稅後純益 2.26 億元，較去年第四季 2.38 億元，減少 800 萬元，但較去年同期 1.79 億元，則成長 26.4%，每股盈餘 0.98 元。



法人認為，台半近來逐漸將重心轉往車用、工業領域，也取得多家一階通路商認證，預估該公司將穩定成長，接下來營運更有望攀高，並同時進一步帶動獲利。

