〈鉅亨觀點〉新光金控版圖圓滿 就待雙姝和平共治再進擊

新光金 (2888-TW) 正式併購元富證，讓吳東進金控版圖中的銀行、保險、證券拼圖都已到位，加上金控體質今年大躍進，新光金一切看起來正如副董李紀珠所言「走向康莊大道」，但是，李紀珠與大公主吳欣盈的雙姝鬥，引發金管會關切是否影響公司治理，新光金若要真正「圓滿」，就需要這兩個重要的女人摒棄前嫌，以大局為重和平共治，對新光金的公司治理來說才是長遠之計。

李紀珠是被新光金董事長吳東進在 2016 年 9 月以年薪破千萬元重金禮聘而來，她上任後，營運走出過往墊底的厄運，今年以來連續 3 個月獲利都維持高水準，累計今年第一季獲利站穩金控前段班位子，排名第 3；反映到股價上，最大的變化是今年股價站上票面價，外資更是瘋狂買超，短短 1 年半的時間，股價從個位數幾乎翻倍，最高來到 12.75 元，創下 7 年來最高價。

不僅獲利和股價都亮眼，在李紀珠的運籌帷幄下，新光金正式併購了「愛情長跑多年」的元富證，這不但讓新光金金控版圖圓滿，新光金更是一口氣直接擁有國內第 6 大券商。

新光金才風光宣布併購元富證，但是不到 24 小時，李紀珠就傳出第二度請辭與加薪惹議等話題，引發外界再度聯想到「雙姝鬥」。

李紀珠前年 9 月才上任，但是去年 1 月開始，媒體就陸續披露李紀珠與新光金控大公主吳欣盈之間不合的消息，包括吳欣盈曾多次在董事會等公開場合，質疑為何新光金總經理（李紀珠時任總座）沒有 KPI，最後由新光金控董事長吳東進出面緩頰，強調新光金的 KPI 就是總經理的 KPI。

去年 7 月吳欣盈憤然退出董事會，外界一度以為兩人戰事落幕，沒想到傳出李紀珠拚績效時遭人處處掣肘，今年 3 月以身體不適為由請辭新光金總經理，當時甚至傳出李紀珠打算連副董一職一併請辭，但獲吳東進慰留。

而昨天李紀珠傳出的第二度請辭，雖然遭新光金否認為子虛烏有，但是據知情人士透露，李紀珠希望新光金正視其和大公主之間的問題，否則仍可能在今年 6 月股東會後請辭。

面對李紀珠兩度傳出請辭，新光金為了留人，董事會和薪酬委員會都做出對李紀珠加薪的決議。

不過，「李紀珠是否加薪」的議題，讓新光金獨立董事昨天在董事會上交火，新光金今天早上發布重訊表示，針對李紀珠是否調薪，有獨立董事表達保留意見。據了解，目前李紀珠年薪已逾千萬元，新光金 3 名獨立董事中，包括李勝彥、李正義都反對「大幅調高」李紀珠薪酬，但另一名獨董、政大教授林美花，則主張可調升副董事長薪酬。

李紀珠加薪案在新光金內部引起爭議，甚至又被外界扯到「雙姝怨」，顧立雄表示，會請檢查局去了解「雙姝鬥」是否影響公司治理，並強調「從過去媒體報導的，全部都會去了解」。

據了解，吳東進對於一個是自己女兒吳欣盈、一個是重金禮聘而來的李紀珠之間的不合，採取不作為冷處理態度。重金禮聘李紀珠是藉其專業能力協助經營新光金，如今已見成效，但一家公司要真正圓滿，絕不可能一直存有「茶壺裡的風暴」不解決，這將考驗吳東進的智慧，對廣大股東權益來說，唯有兩個重要的女人和平共治，公司治理要穩健，新光金的進擊之路才能真正邁向康莊大道。