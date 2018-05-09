台新金3點聲明 重申彭雪芬任新光金董事非代表台新金

台新金 (2887-TW)、寶佳集團經營權爭奪戰激戰，寶佳集團近日指控台新金 (2887-TW) 董事長夫人彭雪芬擔任新光金 (2888-TW) 董事，違反金金分離一事，台新金今 (9) 日表示，此說法嚴重誤導大眾，彭雪芬是以進賢投資代表人身分擔任新光金控董事，但台新金對進賢投資未有任何持股，因此進賢投資對新光金控法人董事身分，與台新金無關。

台新金日前召開法說會，台新金總經理林維俊於會中回擊寶佳違反金金分離，但是不料寶佳也以台新金董事長夫人彭雪芬擔任新光金董事，反擊台新金，對此，台新金今日提出三點聲明，說明彭雪芬任新光金董事並非代表台新金。

一、台新金控成立迄今，未曾於新光金控有董事席次，而彭雪芬女士則係因家族投資公司邀請，而以進賢投資代表人身分擔任新光金控董事，自始並非代表台新金控。另台新金控對進賢投資公司並未有任何持股，故進賢投資於新光金控法人董事身分亦與台新金控無關。

二、彭雪芬女士係於 105 年開始以進賢投資代表人身分擔任新光金控董事，此乃符合當時法令規範，若將來法令對此有新的規範，當會配合調整辦理。

三丶近期主管機關已一再宣示其產金分離及金金分離之政策，但寶佳集團仍透過旗下投資公司持續插旗金控、銀行、票券等各金融機構，並積極爭取董事席次，已明顯違反主管機關的政策，此情形與彭雪芬女士擔任新光金控董事之情況完全不同，不可相提並論。

台新金強調，目前金管會金金分離規範尚未完全拍板，所以依照原本現行法規，彭雪芬並無違法之虞，但一旦金金分離的遊戲規則擴及「同一人」甚至「同一人同一關係人」，彭雪芬就將踩到金金分離紅線，也就是屆時其在新光金的董事身分便會配合法規出爐而調整。