〈MSCI調整〉台股權重遭雙降 受中國A股入摩排擠 台積電降最多

台股在本次 MSCI 調整權重中，在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 11.34% 下調至 11.13%，調降幅度為 0.21%，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 13.09% 下調至 12.84%，調降幅度為 0.25%，在「MSCI 全球市場指數」權重由 1.35% 上調至 1.37%，調升幅度為 0.02%。以「MSCI 全球新興市場指數」來看，台股中斷連續被 MSCI 上調權重，本次有明顯調降，主要是因為本次調整受中國 A 股入摩影響，各國家權重除中國外幾乎全面下調，最新權重將在 5/31 收盤生效。

至於 MSCI 台灣指數成份股方面，本次成分股新增 1 檔華新科，刪除 1 檔亞太，指數成分股將維持 89 檔，並有 22 檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多的成分股為台化，調升 0.31%，權重為 2.05%，權重調降最多的成分股為台積電，調降 0.48%，權重為 30.13%。

元大摩臺基金經理人林良一表示，本次 MSCI 季度調整，以「MSCI 全球新興市場指數」觀察，本次調整受中國 A 股入摩，納入權重約 0.39% 影響，各國家權重除中國外幾乎全面下調，此次權重調升最多之國家為中國，權重增加了 1.34%；而本次權重調降最高之國家為南韓，權重被下調 0.35%。

「MSCI 全球新興市場指數」中國新增了 302 檔成分股，其中 A 股新增 234 檔。本次台灣亦受中國 A 股入摩的資金排擠影響，使得台灣在「MSCI 全球新興市場指數」的權重由原先的 11.34% 下降至 11.13%。

林良一分析，近期雖然多數已開發國家經濟數據表現放緩，但全球景氣面仍處於景氣循環末升段，由於美、歐、日等國家通貨膨脹數據並未大幅攀高，企業獲利支撐股市處於高檔震盪。

但綜觀台灣基本面在新興市場中仍具有優勢，主因來自於此波全球景氣擴張乃國際貿易熱絡所驅動，以出口為導向台灣仍能受惠，而台灣物價水準仍低，央行沒有快速升息壓力，且台灣經常帳占 GDP 比高居亞股之冠及高外匯存底條件，凸顯國際游資流出台灣有所節制。

然而受中國 A 股入摩影響，MSCI 全球新興市場指數中國以外國家權重調降已是預料之事，並無關乎這些國家的基本面表現，資金排擠效應實屬非戰之罪。全球被動式資金的挪移在 5 月底的指數生效日將對台股市場產生較明顯的衝擊，但中長期影響有限，仍以整體市場基本面體質作為長期發展方向。