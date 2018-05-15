超百億美元收購遭拒？葡萄牙EDP計畫拒絕三峽集團報價

據彭博最新消息，葡萄牙電力公司 EDP 計畫拒絕中國三峽集團提出的 109 億美元收購報價。

截至發稿，EDP 股價今日已上漲 10.13%，報 3.42 歐元，高於三峽集團此前提出的每股 3.26 歐元出價。

在上周五的一份聲明中，中國長江三峽集團提出以 91 億歐元（109 億美元），全面收購葡萄牙最大上市公司 EDP 剩餘股份，溢價近 5%。目前，三峽集團已持有 EDP 公司 23% 的股權。若這一交易完成，它將成為中國在歐洲最大的收購案之一。

此次的收購報價每股 3.26 歐元，比周五在里斯本 EDP 的股市收盤價 3.11 歐元 / 股高出 4.8％。這將使整個集團的估值達到 118 億歐元，包含債務則約合 256 億歐元。三峽集團在聲明中還提到，將尋求持有 EDP 最少 50％投票權。

英國《金融時報》報導提到，這筆交易將是全現金收購，其採訪到的參與該交易的人士表示，長江三峽集團希望利用 EDP 作為進一步擴大可再生能源國際擴張的平台。

上述報導稱，由於 EDP 不僅在葡萄牙承擔著該國發電機和配電裝置的主要生產和銷售工作，該公司在美國的風能和太陽能業務也在不斷增長，因此這筆交易勢必會引來葡萄牙和美國的審查。

受此消息提振，周一盤初 EDP 股價跳漲逾 10%，遠高於中國三峽集團周五提出的收購價。據路透，這顯示市場認為將有其他競購出價或是中方將提高出價。