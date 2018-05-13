中企繼續「開疆拓土」：長江三峽集團擬91億歐元全面收購葡萄牙EDP

在周五的一份聲明中，中國長江三峽集團提出以 91 億歐元（109 億美元），全面收購葡萄牙電力公司 EDP。目前，三峽集團已持有 EDP 公司 23% 的股權。若這一交易完成，它將成為中國在歐洲最大的收購案之一。

此次的收購報價每股 3.26 歐元，比周五在里斯本 EDP 的股市收盤價 3.11 歐元 / 股高出 4.8％。這將使整個集團的估值達到 118 億歐元，包含債務則約合 256 億歐元。三峽集團在聲明中還提到，將尋求持有 EDP 最少 50％投票權。

對此消息，葡萄牙電力公司 EDP 暫未給出任何回應。

英國《金融時報》報導提到，這筆交易將是全現金收購，其採訪到的參與該交易的人士表示，長江三峽集團希望利用 EDP 作為進一步擴大可再生能源國際擴張的平台。

上述報導稱，由於 EDP 不僅在葡萄牙承擔着該國發電機和配電裝置的主要生產和銷售工作，該公司在美國的風能和太陽能業務也在不斷增長，因此這筆交易勢必會引來葡萄牙和美國的審查。

由於這筆交易將需要獲得美國外國投資委員會（Cfius）的批准，所以這也是在川普政府與中國之間的貿易關繫緊張之際，美國對中國併購交易態度的一次考驗。

事實上，近些年來中國加大了對歐洲的投資步伐。有報告顯示，過去 10 年，中國在歐洲購買或投資了至少 3180 億美元的資產；同一時期，中國在歐洲的相關活動則比在美國多出了 45％。

此外，商務部網站的資訊也顯示，2016 年中國企業對歐洲併購投資相當於歐洲對華併購投資的四倍。

而對於此次三峽集團收購 EDP 股份的交易，《金融時報》採訪到參與該交易的人士表示，

在經過 6 年的成功合作後，CTG（中國長江三峽集團有限公司）對葡萄牙的政治支持充滿希望。

而在此期間，EDP 的財務狀況也已經穩定下來。