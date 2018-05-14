太平洋航運(02343-HK)訂立8850萬美元貨船合約以購買四艘船隻

太平洋航運(02343-HK)公告稱，2018年5月14日，全資附屬公司PB Vessels Holding Limited訂立四份獨立的貨船合約，以總代價8850萬美元向多名賣方分别收購一艘二手超靈便型乾散貨船、一艘轉售新建造超靈便型乾散貨船、一艘二手小靈便型乾散貨船及一艘轉售新建造小靈便型乾散貨船，代價為每股2.036港元向賣方發行170,760,137股新股份，總額為347,667,640港元(相當於44,290,000美元)，及現金合共44,210,000美元的綜合方式支付。二手貨船的估計交付時間介於2018年第四季度至2019年第一季度，而轉售新建造貨船的交付時間介於2018年年中至2018年第四季度。

將配發及發行的新股份佔公司現已發行股本約3.83%;及公司經有關配發及發行擴大後的已發行股本約3.68%。發行價較股份於緊接公告日期前最後一個交易日在聯交所所報收市價每股2.09港元折讓約2.58%。

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