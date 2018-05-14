國巨營業報告書 陳泰銘：今年4大策略破景氣疑慮

國巨 (2327-TW) 今 (14) 日公布營業報告書，董事長陳泰銘表示，去年是公司創新轉型爆發的一年，包括營收、毛利、營利、純益及 EPS 均創歷史新高，展望今年，全球經濟仍有諸多不確定因素，將透過擴增利基型產品、提供整合服務、擴展產品組合及高效能組織運作，以破除景氣疑慮。

國巨今 (14) 日公布營業報告書，去年營收 322.59 億元，年增率 16.1%，毛利率 32.5%，營業利益 75.93 億元，營利率 23.5%，稅後純益 66.56 億元，每股稅後純益 15.64 元。

國巨表示，今年的目標仍要為股東、客戶及員工創造價值，儘管全球經濟及產業有諸多不確定性，包括國際貿易仍有爭端、國際環境保護法規趨嚴、匯率波動及升息、被動元件同業價格競爭等，公司也設定了 4 項策略來突破。

首先是擴增利基型產品比重，國巨表示，將貼近科技趨勢，聚焦高單價及高毛利的利基型產品，擴大車用電子、工業用產品、電源應用、雲端物聯網、AI、VR 及 AR 等創新科技，持續擴大優化產品及客戶組合，深耕與大型客戶的夥伴關係，以提高高獲利產品及客戶比重。

第二是提供客戶優質化整合性解決方案及服務，國巨表示，將供應完整的產品組合，以滿足客戶一次購足服務，並結合高效率自動化物流及倉儲管理平台，提供優質全球物流服務，另外也要持續整合各事業單位及全球銷售網絡資源；推動自動化智慧生產及工業 4.0 創新應用。

第三是拓展產品創新組合，持續投入高階產品鄰近技術開發，尋找外部策略合作機會導入高價值新元件，精進品質管理流程。

最後則是要保持高效能組織運作，充分授權與培育管理人才，吸引並留用優秀人才，透過組織與流程變革創新，致力建構高效能組織。