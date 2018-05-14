俄羅斯政府考慮向俄鋁和GAZ施以援手 但不會入股

俄羅斯財長西盧安諾夫周一表示，政府在考慮向受到美國制裁打擊的俄大亨Oleg Deripaska旗下企業俄鋁(00486-HK)和GAZ GAZ.MM施以援手，但不至於購買這兩家公司的股份。

美國4月對俄羅斯富豪Oleg Deripaska和他擔任大股東的幾家企業實施制裁，包括俄鋁、En+和GAZ，以回應美國所謂的俄羅斯”惡意活動”。受到制裁的還有其他幾位俄羅斯大亨。

「正在商量通過Promsvyazbank銀行(PSB)向俄鋁和GAZ提供信貸支持的問題，」西盧安諾夫對記者表示，但他沒有透露會提供多少資金。

俄鋁是全球第二大鋁生產商，Gaz集團是俄羅斯最大的卡車生產商。

他說，政府目前沒有考慮入股En+或俄鋁，以減輕制裁的影響。Deripaska旗下的En+集團持有俄鋁48%的股份。俄鋁截止3月底的凈負債為79億美元。

路透上月報導，俄鋁將重組董事會和管理層，希望說服美國解除對它的制裁，因為此前美國表示，如果Deripaska放棄對俄鋁的控制，或許考慮解除制裁。

PSB去年由央行救助時被接管。之後政府決定將PSB轉型為針對國防產業的銀行，俄聯儲投資銀行(Sberbank CIB)(SBER.MM)和俄羅斯外貿銀行(VTB)(VTBR.MM)將把他們對國防產業的貸款轉給PSB，以限制受美國新制裁措施打擊的風險。

俄聯儲投資銀行和俄羅斯外貿銀行分別位列該國第一和第二大銀行，它們是Deripaska旗下商業帝國的主要貸款提供者。兩家銀行都由政府以某種形式控股。

來源：路透莫斯科5月14日

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