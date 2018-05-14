福州出台措施加快數字經濟發展

新華社5月14日消息，從福州市政府獲悉，為加快數字經濟發展，福州出台了支持産業發展、推廣應用等扶持舉措。

據介紹，對於落地福州的數字經濟重點企業，或在福州設立研發中心或分支機構(子公司)，對實際到位資本金達5000萬元(含)以上的，給予200萬元的一次性落戶獎勵;落地企業正式運營後第1年至第3年，每年按不超過實際納稅地方留成部分(含市、縣市區兩級)的50%給予補助。

此外，對入駐東南大數據産業園等特色園區的企業，各縣(市)區在網絡使用、辦公場所、人才公寓等方面給予優惠支持。

對牽頭製訂大數據、物聯網等産業發展相關標準的單位或個人，給予國際標準50萬元/件、國家標準20萬元/件、行業標準10萬元/件的補助。根據企業在技術創新、模式創新和業態創新等方面的綜合錶現，每年組織評選10家數字經濟優秀創新企業，給予每家企業50萬元獎勵。

措施還支持建設一批物聯網、大數據、雲計算、人工智能、智能製造領域的示範工程，對首個形成規模商用的數字化應用項目，按實際投資額的20%予以補助，最高不超過200萬元。

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