傳港交所(00388-HK)九月推衍生產品「界內證」

於歐洲流行的衍生產品界內證(inline warrants)，多年前已有窩輪商向港交所(00388-HK)建議發行，有消息指，今年九月將有機會在港面世。

消息指港交所目前正與業界商討，並會向香港證監會諮詢，而港交所將會評估市場對產品的興趣，有望於今年內推出有關產品。

所謂界內證，是一種令投資者在牛皮市之中獲利的槓桿產品。例如一隻與匯豐控股(00005-HK)掛鈎的界內證，上下限為72元及82元，假如在界內證到期之日，滙控股價在72元至82元的區域之內，則投資者便可贏取一個定額的數目。如果升穿82元，或者跌穿72元，則在到期日該界內證便作廢。

以個別界內證來說，上下限的差距通常有一成多，如果與指數掛鈎，則可能只有單位數字的差距，例如5%左右。

另外，界內證有兩種計算方法，一種是在到期日(例如半年)才計算是否在界限之內，另一種是當升穿或跌穿界限，便即時回收。市場人士估計，如果界內證獲開綠燈，當局採納到期日計算的方案機會較大。

來源：巴士的

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