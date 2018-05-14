美中貿易緊張下 中國最新經濟數據該如何觀察？

在美中貿易緊張之下，中國經濟成長會做出何種改變？本周將公布的經濟數據，可能有助提供一些指引。

據《彭博》報導，週二 (15 日) 上午中國預計公布工業生產、零售總額、固定資產投資和失業率等數據。依上周針對經濟學家所做調查，4 月份工業生產年增預計提高至 6.4%，零售總額增速為 10%，較 3 月略為疲軟，今年以來的投資成長預計放緩至 7.4%。

4 月份數據之所以更受關注，因為這是不受春節假期影響的首批數據。今年春節在 2 月中旬，較去年延後不少，也造成前 3 個月的年增數據均略為扭曲。考慮到貿易爭端與持續的去槓桿行動，預計影響下半年表現，帶來不確定性，如果當前數據強勁，則能為政策制定者帶來較大的決策空間。

瑞銀集團經濟學家張寧和汪濤認為，今年 4、5 月份經濟活動有望強勁，但下半年阻力可能加大，原因是貿易磨擦及預期的持久談判。

（圖表取自彭博）

有鑑於美國針對中國商品的關稅，最快將在本月宣布，工業生產數據因此更受矚目。要是貿易談判停滯不前，電氣機械與器材製造業的生產料將走弱，因為川普的關稅清單聚焦科技商品，通訊設備、電腦及電子設備的製造也將遭到連累。

另一個信號是工業出口交貨值，這個值衡量的是以出口為目的，但未必真正出口的數值。相較於出口值容易波動劇烈，這項指標顯得更為穩定。此外，統計局樣本中的製造商規模相對較大，可能靈活度不足，這項指標有助看到更多小型出口商。

在貿易緊張下，商業信心也成為重要觀察面向。中銀國際首席宏觀經濟分析師 Zhu Qibing 認為，製造商支出的投資數據可能會增加，有助擴張提升，不過不同產業的動力預計有所差異。

第一季電信設備的投資年增 15.4%，但如果美國在未來幾個月，選擇向其他地區採購，這個成長趨勢預計減弱。製藥、冶煉及化學品生產商的投資可能下挫，但由於中國承諾向外資全面開放製造商，這些產業最終仍有望反彈。