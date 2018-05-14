南方東英：A股入摩前 金融工業IT材料必須消費板塊已被追捧

MSCI 即將宣佈納入MSCI新興市場指數納人A股的第一階段公司名單，並將於6月開始實施執行。

南方東英ETF策略師李雪恒預期，2018年推出的第一年，估計將吸引200億美元流入A股市場，未來5-10年增會增加至每年2000億至4000億美元規模。

南方東英基金經理陸彥指出，早於13個月前外資已加快流入A股市場，單是4月份北上淨流入外資達386.5億元人民幣，是自2017年初以來最大單月淨流入。而自MSCI於2017年6月宣佈納入A股以來，超過75%的北向資金流入了預估納入名單中的A股；而金融、工業、材料、IT，必選消費板塊在4月吸引了較多資金流。

他認為，目前MSCI中國A股國際指數的估值也較吸引力；同時，A股與其他市場關連度相對較小，有利於海外投資者進行分散投資配置。至2018年4月，MSCI 中國A股國際通指數的市盈率為12.21倍，市賬率為1.46倍；而發達市場如標普500，則分別高達23.35倍和3.14倍。

南方東英亦分析了不同海外投資者對此的投資策略。東南亞主權基金有可能成為第一批配置A股的大型海外機構；台灣、韓國、新加坡等國家地區的投資者已配置A股，因此不會作特別安排，但將密切關注納入後的市場反應，尋找加倉機會。歐美資金的流入相對緩慢，其中大型基金會首先帶來被動資金流，中型機構會跟隨其腳步。部分美國養老基金認為納入初期A股佔比太低，美股仍然堅韌，因此暫不做準備。對沖基金機構對中美貿易摩擦等不確定性比較謹慎，如果涉足A股市場，會更傾向於個股選擇。

文：周燕芬



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