富達: A股入摩 市場流動性和成熟度將有所提升

富達國際基金經理馬磊表示，隨著A股被納入摩根士丹利（MSCI）指數，預計深度對接中國長期結構性增長機會的板塊將重點受惠。2018年6月和9月，MSCI將分兩步將約230家A股上市公司納入其新興市場指數。

他評論道：「A股被納入MSCI指數後，海外機構性投資者的參與率將不斷上升。中長期來說，A股市場將變得更加成熟，流動性將會增加，市場走勢也將逐步由被短期市場雜訊所主導，轉為由基本因素所推動。」

「我比較看好消費、資訊科技及工業等行業。目前中國A股市場的主要投資者為散戶，市場走勢受到較多短期訊號及羊群心理的影響。隨著A股入摩和進一步開放，我們預計這一風格將會轉變。」

「機構性投資者傾向于進行長線投資，而非短期炒作。在消費及工業升級的推動下，消費、技術及工業板塊在未來三至五年有望實現持續而穩健的增長，因此有較大機會成為機構投資者的長線投資對象，有較大機會跑贏大市。」

MSCI將A股納入其新興市場指數是中國近期一系列資本市場開放舉措中的重要一步。馬磊表示：「近年中國持續推行一系列措施對外開放金融市場，包括推出滬港通、深港通、取消銀行業的外資持股比例限制，以及放寬證券公司、期貨公司及基金管理公司的外資持股比例上限等。作為股票基金經理，我很高興和歡迎這些積極進展，相信這些措施會讓中國金融市場的發展日趨成熟及制度化。」

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)