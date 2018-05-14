【大行報告】匯豐升中芯(00981-HK)目標價至7.6元 評級減持

匯豐研究報告指，中芯國際(00981-HK)首季表列收入按季增5.6%，遜市場預估的增8%，來自專利交易的單次性收益，由原預計首季入賬，改為上半年入賬。表列毛利率26.5%大緻符預期，倘撇除專利費收入，則實際毛利率僅15.6%。中芯經營盈利4230萬美元，符該行預期，但若撇除專利費收入及研發補貼，報告則料中芯首季錄經營虧損高於8500萬美元。

此外，28nm晶圓收入按季跌75%，對晶圓收入貢獻佔比跌至3%，較對上一季的11%大為縮減，匯豐料來自高通的手機相關收入暫停屬主因。報告亦引述管理層指引，計入專利費收入後，料次季收入按季反彈7%至9%，若撇專利費，核心收入料按季錄中雙位數增長，源於預期28nm晶圓收入貢獻反彈。不過，全年計，撇除專利費後，料整體收入同比僅升4%，28nm晶圓收入料輕微下跌；另中芯今年自由現金流料維持負值。

匯豐續指，喜好「中國芯」主題，但中芯首季為業績「化妝」掩蓋了經營虧損，重申「減持」評級，考慮一次性專利費收入，目標價由7.5元略升至7.6元。

截至發稿，中芯國際升1.33%，報10.7元，成交1492.35萬股，涉資1.6億元。

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