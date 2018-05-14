港股的避險工具 對沖跌勢的反向ETF熱銷

彭博社數據顯示，對沖恆生指數跌勢的南方東英恆生指數每日反向 (-1x) 產品，在 2018 年約已吸引 1.36 億美元的投資，為香港所有交易所中最吸金的 ETF，吸引資金為其資產的雙倍之多，投資者從香港上市的 ETF 中已獲利 65 億美元。

大量資金湧入南方東英恆生指數每日反向 (-1x) 產品

作為對沖恆指下跌的工具，南方東英恒生指數每日反向 (-1x) 產品在 14 個月前推出時，投資者基本上皆忽略此產品，因為當時恆指正展現 8 年來最大的漲幅。而投資者現在急於進行對沖恆指下跌風險，恆指正努力從下跌中回穩。

反向產品 (Inverse ETF) 又稱為做空 (Bear ETF)，此 ETF 將以一定的反向倍數，每日追蹤目標指數，舉例來說，恆生指數每日反向 (-1x) 產品，在恆指每下跌 1% 時，該 ETF 每天淨值會上漲 1%。

南方東英資產管理的香港 ETF 業務主管 Melody He 表示、「人們對於市場走向以及該如何進行投資組合定位，感到越來越困惑，投資者對中美貿易糾紛、北韓問題以及聯準會升息可能造成的影響皆感到擔憂，變得沒安全感。」

恆指在上週有反彈跡象，自 3 月份以來，首次收盤位於 31000 點以上的水平，當週 3% 的漲幅，也是 3 個月以來最好的表現，週一上午截至 11 點，恆指上漲 1.36% 至 31545.94 點。但目前仍低於歷史高點約 5%。