廣華-KY首季獲利創同期新高 每股賺2.26元

廣華 - KY(1338) 公布季報，首季合併營收為 19.87 億元，稅後淨利為 1.9 億元，每股盈餘為 2.26 元，創歷年同期新高。廣華指出，已接獲包括日產、蔚來及小鵬等多款電動車訂單，隨著汽車輕量化及環保工法等的新技術拓展，有機會推升整體產能利用率。廣華指出，首季受惠於主要客戶對旗下汽車內飾件包括轉印件、塗裝件等保持良好的出貨成長貢獻，加上人民幣升值產生業外匯兌收益以及武漢廣佳單季營運持續獲利，帶動單季整體營收及獲利順利改寫歷史同期新高。惟受到產業旺季而增加招工、調薪人事費用的影響，第一季整體毛利率及營業利益率分別為 25.25% 及 10.27%。



廣華首季三大日系、歐美系及自主品牌系車廠的營收比重分別為 68.82%、18.70% 及 4.54%，三大主力汽車內飾產品別方面，塑膠成型、塗裝及轉印零組件的 107 年首季營收比重則分別為 24.18%、40.15% 及 24.38%。



展望第二季，廣華指出，雖然 4、5 月份因清明連假與五一長假因素，工作天數較少不利整體營收表現，但受惠於汽車產業為達到節能減碳、綠能環保、降低油耗為發展目標，積極朝向新能源車、電動車等研發技術進程，因此「汽車輕量化」已成各品牌車廠追求發展的主流趨勢，相形亦為汽車材料、設計、製造工藝等相關領域供應商創造了有利的發展環境。



廣華進一步表示，公司持續加速導入產線自動化設備、強化汽車輕量化及環保等的工藝技術能力及材料自主性、優化客戶及產品結構組合等效益發酵，4 月中董事會已決議通過，透過子公司傲成集團有限公司與以色列 Arkal Automotive CS Ltd.(Arkal)在墨西哥瓜那華托州 (Guanajuato) 的萊昂 (Leon) 合資成立生產汽車功能性塑膠件廠，資本額 1000 萬美元，傲成集團有限公司將計劃投資 400 萬美元、占股 40%。合資公司將針對汽車功能性塑膠件輕量化相關技術進行研發及產品量產，目前客戶包括有福斯 (VW) 及戴姆勒 (Daimler) 等，計畫將於第四季完成投產。



廣華指出，三大日系車廠日產、豐田截至今年前 4 月在中國新車銷售分別較去年同期成長 9.9%、9%，同時在近期北京車展上也積極推出新車款、新能源車款及相關促銷活動來刺激銷量成長，顯見主要客戶仍致力達到今年在中國市場 160 萬台 (日產)、140 萬台(豐田) 及 149 萬台 (本田) 的新車銷售成績。日產 Altima、克萊斯勒大指揮官 (Grand Cherokee) 等車款將陸續於第三季起加入量產計畫且開始出貨，屆時備貨力道可望提升。