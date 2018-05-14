〈萬點將滿周年〉蘋概股將重回主流 520行情不淡 惟留意10950以上壓力大

台北股市登上萬點大關將屆滿周年，在蘋果概念股中，連最弱勢的鴻海 (2317-TW) 股價都已出現反彈，證券分析師對於即將到來的總統就職的 520 行情並不看淡，認為蘋概股將輪流上攻重回主流，後續有賴市場的資金面動能進一步推升，不過仍需留意 10950 以上壓力大。

證券分析師張陳浩對於 520 的行情並不看壞，他指出，台股電子族群由被動元件、功率放大器、PCB、矽晶圓等類股一一出現反彈，先前偏弱的集中市場技術線型因此獲得有力扭轉，也有利於營造 520 的慶祝行情。

但張陳浩說，集中市場加權股價指數在 10950 點以上將面臨強大壓力的平台壓力區，目前的觀察初步結論在於 520 仍有行情，但是行情能走多遠，仍有待進一步的觀察。

證券分析師洪漢成指出，目前台股加權股價指數已越過前波跳空缺口、季線位置，對於 520 的行情，明顯看到政府的政策作多，如風電、線能、5+2 產業政策等，加以外資等回籠作多台股，520 的行情目前看來蓄勢待發。

就蘋果概念股而言，黃漢成說，目前在美國蘋果股價走高同時，台股由大立光 (3008-TW) 先反彈，到目前連先前最弱勢的鴻海股價都在今天出現明顯的反彈，在蘋果的拉貨效應將顯現之下，台股的蘋果概念股也將逐步輪流走堅成為市場主流角色。