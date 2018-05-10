廣華-KY 4月營收年增16% 墨西哥廠Q3量產日產車挹注業績

廣華 - KY(1338)4 月合併營收為 6.64 億元，月減 7.07%，較去年同期成長 16.2%；累計前 4 月合併營收為 26.57 億元，較去年同期成長 12.29%。廣華表示，4 月遇到本田 CR-V 在中國新車銷售市場短期減緩、清明及中國五一連假提前致使工作天數較少因素影響，但受惠於主要客戶的備貨力道明顯增溫，加上旗下武漢廣佳、開封產能稼動率提升，使得單月營收較去年同期成長。廣華指出，仍持續致力於調整低毛利率的訂單，進行整體產品組合優化，加上產線自動化設備的導入，減緩人工成本上揚壓力，盼創造公司整體毛利率及獲利能力持續精進，有助於第二季整體營運成長。



廣華指出，由於廣華掌握多年與主要客戶及品牌車廠密切共同開發不同表面加飾工法、研發設計模具至產品量產的關鍵優勢，並自我積極投入材料自主性、輕量化及環保等的工藝技術進程，強化完整的垂直及水平整合製程能力，從成功配合導入豐田凱美瑞 (Camry) 單一車款一站式解決三個不同表面加飾工藝的需求，凸顯廣華高度的競爭利基，廣華也期能複製此成功模式，切入與更多新訂單與新車款合作的機會，挹注公司整體營運長期穩定的成長動能。



展望第二季，廣華表示，雖然 4、5 月份因清明連假與五一長假因素，工作天數較少不利整體營收表現，但受惠於汽車產業為達到節能減碳、綠能環保、降低油耗為發展目標，積極朝向新能源車、電動車等研發技術進程，因此汽車輕量化即是各品牌車廠追求發展的主流趨勢，無虞提供汽車材料、設計、製造工藝等相關領域供應商有利的發展環境，廣華持續提升輕量化及環保等的工藝技術，有機會在主要客戶的需求增加下，推升公司保持高度的訂單能見度及產能利用率。



此外，旗下墨西哥廠預計將於今年第三季起開始量產日產 Altima，可望隨著主要客戶的備貨力道提升，創造公司整體營運新一波成長動能。

