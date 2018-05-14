〈鴻海FII獲通過〉最快5/28完成上市流程

鴻海 (2317-TW) 旗下子公司富士康工業互聯網 (FII) 今 (14) 日公布招股公告，根據 FII 規劃，5 月 17 日將完成詢價，5 月 23 日進行發行公告，5 月 24 日申購，5 月 25 日公布中籤率，5 月 28 日公布中籤號碼並進行繳款，屆時就可完成上市流程。

至於 FII 的掛牌價格到底會是多少，是外界關注焦點，根據 FII 的招股說明書來推算，FII 設定的資金用途共有 8 大項，包括工業互聯網將投資人民幣 21.16 億元、雲計算及高效能運算平台將投資人民幣 10.05 億元、高效運算數據中心將投資人民幣 12.15 億元、通信網路及雲服務設備將投資人民幣 49.67 億元。

另外還有 5G 及物連網互聯互通解決方案將投資人民幣 6.32 億元、智能製造新技術研發應用將投資人民幣 51.07 億元、智能製造產業升級將投資人民幣 86.62 億元、智能製造產能擴建將投資人民幣 35.44 億元，合計需要資金需求為人民幣 272.48 億元，以 FII 預計發行的股數 19.69 億股計算，每股可能價格約為 18.3 元人民幣。

法人指出，FII 去年每股稅後純益為人民幣 0.95 元，如果發行價格僅達人民幣 18.3 元，換算 FII 本益比僅 19.26 倍，低於上海 A 股平均本益比 23 倍，因此預料實際價格將高於市場推估價格。

FII 今年第 1 季營運也較母公司鴻海穩定，單季營收人民幣 776.9 億元，年增 19.8%，稅後純益為人民幣 26.3 億元，年增 1%。