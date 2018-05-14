富士康IPO擬募資273億未有改變 戰略配售30%且大面積鎖股

摘要：富士康正式披露招股書。戰略投資者獲配股票中，50%的股份鎖定期12個月，其余鎖定期18個月。部分投資者可自願延長其全部股份鎖定期至不低於36個月。分析稱此舉意在減少對市場的沖擊。

5月14日(周一)，富士康正式披露《首次公開發行A股股票招股說明書》、股票發行安排及初步詢價公告。此次IPO擬募資總額約272.5億元，與此前披露的募集金額一致。

富士康擬發行約19.7億股，佔發行後總股本的10%，全部為公開發行新股，不設老股轉讓。網下、網上申購時間為5月24日，中簽號公布日為5月28日。中金公司擔任發行保薦人，股票簡稱“工業富聯”。

值得一提的是，富士康此次新股發行的方式頗具創新性。

本次富士康新股發行中，初始戰略配售發行數量為5.9億股，約佔發行總數量的30%，最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據「回撥機制」的原則進行回撥。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為9.65億股，約佔扣除初始戰略配售數量後發行數量的70%；網上初始發行數量為4.14億股，約占扣除初始戰略配售數量後發行數量的30%。

在戰略投資者獲配的股票中，50%的股份鎖定期為12個月，50%的股份鎖定期為18個月。其中，為體現與公司的戰略合作意向，部分投資者可自願延長其全部股份鎖定期至不低於36個月。

此次網下發行中的70%將鎖定1年，只要參與網下申購的投資者無選擇權是否鎖定，必須認可該條件。該措施既維護上市後二級市場穩定，保護中小投資者的利益，同時又引導投資者真正進行價值投資，認同公司的投資價值。

最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，網上最終發行數量及網下最終發行數量將根據網上網下回撥情況確定。

證券日報援引業內人士表示，富士康啟動戰略配售有三方面積極意義。一是大大減少對市場資金的占有，減少對市場的沖擊；二是更有利於公司未來上市後二級市場的維穩，保護中小投資者的利益；三是讓更多人享受到「獨角獸」優質、稀缺資源的紅利；四是對公司長期發展具有重要意義。

上周五晚間中國證監會發布公告稱，當日核準富士康工業互聯網股份有限公司的首發申請。不過，公告未披露募資額。這是IPO重啟以來未曾出現過的情況。這在當時引發市場猜測富士康募資規模或將縮水。

券商中國此前稱，有券商預計，富士康本次IPO將發行19.6953億股，預計發行價在13.84元左右，對應發行市盈率為17.18倍。按此估算，富士康估值高達2731億元。

截至2017年末，富士康共有員工近27萬人。報告期內，營業收入從2015年的2,728億元增長至2017年的3,545.44億元人民幣，複合年均增長率14%；凈利潤從2015年的143.50億元增長至2017年的162.20億元，複合年均增長率6.32%。

*本文來自華爾街見聞

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