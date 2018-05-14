貿易談判前先給甜頭？川普：將盡速讓中興恢復正常營運

美國總統川普週日 (13 日) 在推特上發文說，他正與中共國家主席習近平合作，「找出途徑，讓中國大規模通訊公司中興通訊能夠恢復正常營運。中國有太多人因此失去工作。商務部已接獲指示完成此事」。這是川普在本週高風險貿易談判前夕，向中國做出的讓步。

上個月中興通訊因非法向伊朗出口產品等舉動，遭美國政府封殺，7 年內不得向美國企業購買關鍵技術和零組件，中興主要業務因此停擺，因中興通訊依賴高通和英特爾等美國公司提供關鍵零組件，據估計，美企所提供的數量佔了中興設備中的 25% 至 30%。

川普在推文中稱其向商務部下達指令，而本週中國和美國官員正準備在華府商議貿易事宜。中國高級貿易官員劉鶴本週計畫訪美，以解決中美兩國日漸加劇的貿易歧見。

知情人士透露，本月稍早在北京的貿易談判中，中國曾要求美國放鬆對中興的制裁。

川普立場的轉變可能對美國光學零件廠股價有重大影響，例如 Acacia Communications Inc(ACIA-US) 和 Oclaro Inc (OCLR-US)，這兩家股價在中興遭禁令制裁時，股價都受到重挫。

Oclaro 股價走勢

中興通訊高層週五表示，2017 年中興通訊向 211 家美國出口商支付了 23 億美元。中興通訊去年貢獻 Acacia 總營收 30%，禁令宣布後 Acacia 股價創下歷史新低；Oclaro 在 2017 財年獲得中興通訊貢獻總收入的 18％，禁令宣布後，股價也立挫 17%。

Acacia 股價走勢

台股方面，聯亞 (3081-TW) 先前證實有間接出貨給中興通訊，占整體營收約 5%，最差情況就是美國單一市場受影響。

美國商務部、中興通訊和中國大使館未能立即就此發表評論。

總部設在華盛頓的貿易律師兼前美國貿易代表的中國事務助理 Claire Reade 表示，中興通訊的禁令給中國領導層造成震驚的打擊，甚至比川普威脅對進口價值 500 億美元的中國貨品課稅所帶來的震撼還大。

Reade 稱，「試想，如果中國有能力壓垮我們的大型公司，並且讓一堆人失業，美國的感受如何？中國現在可能已加強脫離這種境地的能力，讓美國無法再故技重施。」

她稱，儘管中興通訊很愚蠢，竟不知道違反商務部監管協議的後果，但這個插曲會讓中國更不願意對美國做出讓步，更不可能照美國要求而停止資助國內企業發展先進技術。

其他專家稱川普改變立場實在前所未有。

部分中興供應商的代表律師、華盛頓律師 Douglas Jacobson 表示，「這個極不尋常的案件有了迷人的發展，從原本制裁和出口控制的案件，變成了地緣政治事件。

但週日民主黨議員尖銳批評，稱他此舉危害美國安全。民主黨代表 Adam Schiff 在推特上表示，「我們的情報機構警告，中興通訊的技術和手機構成重大的網路安全威脅。比起中國的就業機會，你應該更關心我們的國家安全。」