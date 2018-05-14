香港機場4月客運量升0.8%

香港國際機場的三項航空交通量於2018年4月份均錄得增長。月內，機場客運量及飛機起降量分別達632萬人次及35365架次，同比上升0.8%及1.8%；貨運及航空郵件總量則較去年同期上升4.8%至426000公噸。

4月份客運量輕微上升，主要由訪港旅客量同比上升10%所帶動，而往來中國內地及日本的客運量增幅最為明顯。

同月，貨運量的升幅主要因轉口貨運量飆升17%所致，在各主要貿易地區中，往來北美洲的貨運量增幅最為顯著。

由於今年復活節假期在3月下旬，而2017年則在4月，將兩個月份的航空交通數據作合併分析，以抵銷復活節假期出現在不同月份的影響，顯示客運量同比上升4.5%，主要受訪港旅客量於期內攀升9%所帶動。貨運及航空郵件總量錄得0.9%增長，而飛機起降量則增加2.3%。

在今年首四個月，機場共接待旅客2470萬人次，處理的貨物及航空郵件總量達160萬公噸，分別同比增加3.4%及4.2%。飛機起降量較2017年同期上升2.5%至139935架次。

在過去12個月，機場客運量達7370萬人次，貨運及航空郵件總量為511萬公噸，飛機起降量則達424025架次，分別同比上升4.1%、7.2%及3.0%。

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