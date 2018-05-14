騰訊首季獲利 大行最樂觀看年增43%

股王騰訊 (0700-HK) 週三 (16 日) 將公佈今年第一季業績，股價上周重返港幣 400 元大關。市場預期騰訊遊戲業務增長將放緩，加上首季屬傳統廣告淡季，或拖累騰訊首季業績表現，多間大行紛紛下調目標價由港幣 488 元至港幣 540 元不等，然而相對上周五 (11 日) 收盤價港幣 408.8 元，大行目標價仍有至少 19% 的潛在漲幅。

香港《文匯報》報導，騰訊近 10 年來每季純利按年均保持增長，去年末季的季度純利按年更增加 42%，目前多間大行仍預測騰訊今年首季純利按年仍有雙位數的漲幅，期內料賺人民幣 161 億元至人民幣 203 億元不等，按年漲幅介乎 13.3% 至 42.8%。

遊戲業務一向是騰訊核心增長引擎，但由於多年發展的高基數效應下，不少大行均憂慮增長將出現放緩。其中高盛指，考慮到騰訊個人電腦及手機遊戲增長率或有所放緩，加上支付及影片業務仍處於增長初期，或遭遇不少競爭壓力等，該行因而將騰訊今年非通用會計準則純利預測調低 1%。

大和資本將騰訊目標價由原來的港幣 550 元調低 11% 至港幣 490 元，維持「買入」評級。《信報》引述大和指出，騰訊即將公布的第一季業績會是相對較疲弱的一季；個人電腦遊戲收入增長較預期弱，但手遊收入增長應抵銷影響。

該行把騰訊 2018 至 2020 年收入預測調低 1% 至 2%，獲利預測調低 2% 至 5%，但相信騰訊仍有多個增長動力，以維持未來 3 年獲利，複合增長率有 33%。

大和預期騰訊首季廣告業務或為市場帶來驚喜，營收年增 55%，主要由微信朋友圈及微信公眾號平台廣告變現化改善所帶動。

摩根士丹利則認為，騰訊視頻及支付業務賺錢能力提升，在拉上補下可抵消前者帶來的影響。

(圖：香港文匯報)

不過，中金仍然力挺騰訊是中期的首選股之一，維持目前最牛目標價港幣 540 元，該行認為騰訊目前股價受壓只有暫時性，相信騰訊即將推出新的遊戲大作，加上小程式後續發展，屆時將重拾增長動力。

花旗則相對最為看空騰訊發展前景，雖然維持其「買入」評級，但就將目標價由港幣 532 元大幅下調至港幣 488 元，同時將騰訊於 2018 至 2020 年各年收入預期分別下調 4.3%、5.7% 及 5.1%，主因都是受累遊戲業務出現放緩。

騰訊近年正加快分拆旗下業務上市，消息指騰訊旗下串流音樂平台騰訊音樂，早前已委任 5 間投行安排年底前赴美上市計劃，料集資最多 40 億美元 (約港幣 314 億元)，目標估值為 250 億美元 (港幣約 1962.5 億元)。

同時，高盛亦調高騰訊旗下深圳前海微眾銀行 (WeBank) 最新估值至 605 億美元 (約港幣 4749 億元)。