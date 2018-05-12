熱門股─上銀全年展望樂觀 站回400元大關周漲幅逾2成

工具機大廠上銀科技 (2049-TW) 受惠產業需求持續熱絡，年底前訂單與產能均滿載，全年展望樂觀，帶動近期股價走勢強勁，在前一周失守 400 元大關後，周一 (7 日) 迅速站回 433 元並衝破五日線與季線，股價一路攻高，周五 (11 日) 終場以 480 元作收，站穩所有短均之上，單周股價強漲逾 2 成。

隨著產業需求持續暢旺，訂單需求擴增，使上銀首季營運淡季不淡，展望第 2 季，上銀董事長卓永財表示，5、6 月展望樂觀，第 2 季營收將優於第 1 季，今年營運可望逐季高，下半年也會比上半年更好。

在產能持續優化帶動下，上銀第 1 季毛利率達 4 成，卓永財有信心，隨著長期合約陸續到期，新合約已調整價格，加上優化設備製程有成，今年毛利率將再向上攀升，成長空間可期。

上銀去年資本支出 54 億元，今年首季資本支出 15.6 億元，今年擴廠計畫包括台灣、韓國、中國、日本與義大利等，隨著資本支出持續增加，今年將會超過 54 億元。

上銀首季合併營收 65.53 億元，持續創下單季營收新高，毛利率創 5 年半來高點，營益率也寫下近 4 年新高，稅後純益達 12.15 億元，續寫單季新猷，每股稅後純益 4.34 元，為 2012 年第 1 季以來新高。