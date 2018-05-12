玉晶光首季獲利創6年同期新高 年增23倍 EPS 1.98元

蘋果光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 第 1 季財報出爐，稅後純益 1.97 億元，每股純益為 1.98 元，為 6 年來同期新高。

玉晶光第 1 季營收為 18.22 億元，毛利率為 40.46%，季減 6.33 個百分點，年增 9.66 個百分點，稅後純益 1.97 億元，季減 65.97%，年增 23.88 倍，每股純益 1.98 元，玉晶光第 1 季稅後純益創 6 年來同期新高，毛利率也連續 2 季維持 4 成以上水準，稅後純益為 1.97 億元，每股純益為 1.98 元。

玉晶光去年第 4 季單季賺回超過半個股本，全年稅後純益 10.48 億元也創新高，每股純益 10.5 元，公司董事會日前決議，擬對去年盈餘配發每股 3.5 元現金股利，是該公司近 5 年來首度配發股利。

玉晶光去年營收 80.08 億元，毛利率 40.85%，年增 16 個百分點，稅後純益 10.48 億元，較上一年淨損 1.54 億元轉虧為盈，每股稅後純益 10.5 元。玉晶光去年的稅後純益也創掛牌以來新高。

玉晶光 4 月營收為 5.16 億元，月減 13.28%，年減 2.81%，累計前 4 月營收 23 億元，年增 13.94%；大立光 (3008-TW)4 月營收則為 34.67 億元，月增 10.33%，但仍較去年同期減少 6.01%。兩大蘋果供應鏈光學元件廠商 4 月營收都較去年同期衰退。

玉晶光指出，第 2 季仍為蘋果淡季，導致 4 月業績呈現月減及年減，公司也持續全力爭取訂單，尤其非蘋陣營更加緊布局，若一切順利，將可獲認證出貨，預期今年玉晶光非蘋陣營手機鏡頭出貨量，將優於去年表現。

法人圈傳出，目前玉晶光積極布局華為訂單，不過，玉晶光主管不願對此評論。