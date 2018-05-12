〈報稅看這裡〉保費列舉扣除4要點 旅平險保平安還能節稅

5 月報稅季登場，買保單也能節稅，包括壽險、意外險，甚至出遊買的旅平險，都能列舉扣除額。壽險業者建議，保費列舉扣除時，民眾可留意包括申報綜合所得稅採「列舉扣除額」者才可適用、每人每年可列舉扣除數額以 2.4 萬元為上限、保險費繳納證明中，要保人及被保險人必須在同一申報戶內等 4 大要點。

根據財政部公告，今年綜所稅的免稅額調高至 8.8 萬元，年滿 70 歲以上者為 13.2 萬元，若選用標準扣除額，不須證明文件，而列舉扣除額申報時須檢附文件，其中包括人身保險、醫藥生育、捐贈、自用住宅購屋借款利息、租房支出等項目都可列舉扣除額。

值得留意的是，財政部國稅局指出，報稅錯誤樣態中中，保險費扣除額是民眾容易申報錯誤的項目之一。

第一金人壽總經理林元輝表示，以旅平險為例，人身保險費用的列舉扣除額度為每人每年 2.4 萬元，民眾所花費的旅行平安險保費合計其他人身保險保費，只要在 2.4 萬元額度內，都可以列舉扣除。

此外，配偶、子女或父母親，只要是在同一申報戶裡的扶養親屬，其旅行平安險保費也可列舉扣除。

例如陳先生赴日本旅遊 6 天 5 夜，在網路投保平台 Easy Go 投保了保額 500 萬元的旅行平安險，如果陳先生適用 30% 的稅率，約 230 元的保費可以幫他省下一杯咖啡的稅金。

而列舉扣除省下的稅金和稅率成正比，換句話說，稅率越高，能省下的稅金就越多。若申報年度的人身保險費如果還不足 2.4 萬元，可以將旅行平安險、勞保、團險、學生平安保險、國民年金保險等保費計入，對於節稅的貢獻也不容小覷。



林元輝指出，民眾申報時列舉人壽保險、健康保險、傷害保險、年金保險等人身保險費用，原則上可不再附上保費的繳納證明文件，但民眾若想申報旅行平安險保費，則需提供保費收據。

由於網路投保十分便利，許多民眾選擇透過網路購買旅行平安險，保險公司以電子郵件寄發的保險費電子收據，視同收據正本，一樣可以用來當成列舉扣除的證明文件。

至於針對需要另外檢附的報稅文件，例如保費、捐贈、醫療收據等，民眾可以將之存放於一個文件夾，5 月報稅時不只能輕鬆找到需要的列舉扣除證明文件，更能帶來實質上節稅省錢的效益。