〈母親節理財術〉穩健累積資產 四類媽媽投保規劃大不同

一年一度的母親節即將來臨，社會型態轉變，現在許多具媽媽身份的女性，都必須同時忙碌於職場與家庭之中，而身兼多職也往往導致無暇規劃保險保障，南山人壽呼籲，無論是新婚即將成為媽媽的女性，或是新手媽媽、正在努力打拚事業的媽媽、邁入退休階段的空巢媽媽，都應依人生不同階段選擇適合的保險商品，同時檢視醫療保障缺口，及早做好規劃，讓未來能無後顧之憂，享受生活也放心打拼職涯。

新婚即將成為媽媽

「結婚」是人生重大轉變之一，處於這階段的女性，正好能利用此機會檢視自己所有的保險保障，同時也開始規劃小孩養育基金。南山人壽建議，此族群的媽媽可以選擇「美元利變型增額終身壽險」來規劃保險保障，僅需繳費 6 年就享有壽險保障至終身 (指被保險人達到保單條款約定保險年齡之保單年度末)，且第一保單年度末起，年年有機會獲得增值回饋分享金，踏實累積財富。

新手媽媽

至於現階段處於孩子尚年幼，忙於照顧家庭與幼兒的新手媽媽，可能大多數時間都花費在小孩身上，也沒時間做投資理財規劃。南山人壽認為，此族群的媽媽若想在有限的預算下，做精打細算的保障規劃，建議可選擇「美元利變型還本終身保險」，繳費６年，自第一保單年度末起就能年年領取生存還本保險金，可用於支付子女教育經費，還能協助達成資產多元配置。

打拚中的媽媽

此外，現在有越來越多女性，兼具媽媽身分的同時，仍積極在職場上打拼努力，甚至必須常出差於兩岸或各地，無閒暇時間能研究投資理財規劃。南山人壽建議，此族群的媽媽可以善用投資型保單做投保規劃，像是巿面上的「類全委保單」由專業團隊代操，或「目標到期債券基金投資型保單」，藉由債券相對較低風險的特性，都能輕鬆幫助媽媽做好規劃，讓資產累積更穩健。

熟齡退休媽媽

而邁入退休階段，小孩已陸續成家立業不在身邊的媽媽，南山人壽則呼籲，必須思考如何加強保障，讓小孩不擔憂之餘，也讓即將到來的老年生活更自在、更有品質，建議可選擇「美元利變型年金」，以躉繳保費的方式投保，六年屆滿後再依自身需求一次領取或按年領取年金，活越久領越多，最高可領至被保險人保險年齡達 110 歲。

南山人壽強調，媽媽是每個家庭中不可或缺的溫柔力量，也要注意自身的醫療保障是否有缺口，除基本的意外、住院日額、實支實付等基礎醫療險，在預算充足下，亦不要忽略添購重大疾病險、癌症險，尤其是隨著失智的風險愈來愈高，長照險更不能輕忽，完善的保險保障，能讓生活過得更無虞、給自己和家人更完善的保護與安心的未來。