上交所：及時上報“黑嘴”操縱違規線索 維護市場交易秩序

上交所召開新聞發布會錶示，“廖英強”擔任第一財經“談股論金”節目主持人期間，利用自身作為明星股評家的影響力，在其微博“一財廖英強”發布薦股視頻，併通過實控賬戶在薦股後大量賣出薦股前買入股票，擾亂了正常的市場交易秩序，侵害了公眾投資者的利益，明顯違反禁止市場操縱的相關規定，屬於典型的“黑嘴”薦股行為，違規情節極為惡劣。

2015年中，本所通過輿情熱度與交易實時監控，及時發現了相關線索。首先，輿情監控發現微博賬號“一財廖英強”市場關註度較高，尤其是交易日午間發布的股評節目點擊率居高不下。同時，交易實時監控發現“廖英強”同名賬戶交易相關股票存在明顯異常。在此基礎上，一線監管人員持續跟蹤其微博發布的薦股信息，併通過大數據平台掃描全市場薦股前後交易賬戶，進而根據賬戶交易相應股票的頻率、金額、交易時點等信息開展排查，鎖定了一批在薦股前埋伏、薦股後賣出獲利的嫌疑賬戶。經過一段時期的跟蹤監控，在積累了大量事實依據後，本所及時準確地向證監會上報了相關賬戶違規線索，有力地支持了後續稽查執法工作。

市場俗稱的“黑嘴”薦股始終是交易所一線監管的重點之一。“黑嘴”操縱，通常是指證券市場有一定影響力的人員，先行買入相關股票後，通過紙媒、網絡、自媒體平台等渠道推薦其股票或散布利好消息，人為引導不知情投資者跟風買入後趁機高點賣出。2008年，證監會在北京首放一案中首次適用《證券法》的市場操縱禁止條款，對“黑嘴”薦股做出行政處罰。即認定北京首放汪建中利用咨詢機構地位和影響、在買入相關證券交易後薦股併於次日賣出的交易行為，構成市場操縱。該案後，證監會部署開展專項執法行動，相繼查辦了本所上報相關線索的哈爾濱大富投資、新思路等一批“黑嘴”操縱案。由此，傳統媒體渠道的“黑嘴”操縱行為得到明顯遏製。

近年來，隨著微博、股吧等網絡自媒介的興起，“黑嘴”不再依賴報刊、電視節目、門戶網站等公眾媒體，而是借助微博、QQ群、微信公眾號、微信群、直播網站等自媒體平台，以發布短視頻、帖子、群消息等方式散布薦股信息，薦股手段更加隱蔽，規避監管意圖明顯。“廖英強”一案即屬於此類新型“黑嘴”薦股行為。

針對當前“黑嘴”監管形勢變化，本所從輿情預警、盤中跟蹤、盤後大數據分析三方面著手，建立了一整套完整的監控分析和線索上報體系。該體系有三個方面特點。一是輿情預警覆蓋面更廣。借助大數據篩查技術，重點強化了對網絡媒體的輿情監測力度，現已覆蓋一批證券薦股相關微博、微信公眾號。二是線索發現的智能化程度更高。通過爬蟲和文本挖掘等人工智能技術，確保監察系統偵測模塊能夠及時抓取併處理分布於互聯網信息中的黑嘴文本，初步解決了當前網絡媒體信息語義解析難度大等突出問題。三是數據分析的準確性明顯提升。現有監察系統針對搶帽子手法隱蔽性較高等情況，集成了文本智能處理、交易行情分析、賬戶識别評價等模塊，能夠更為快速地完成百萬級的深度數據分析，極大提高了“曝光”網絡黑嘴的效率與準確性。

2017年以來，上交所上報的“搶帽子”線索較以往明顯增加，併發現了部分“黑嘴”散布薦股消息、配合短期操縱的新動向。後續，本所還將進一步完善相關監管機製與監察系統功能，及時上報“黑嘴”操縱違規線索，維護市場交易秩序。同時，投資者應當高度警惕市場上某些“股評大師”的所謂“薦股”報告，改變盲目跟風的交易習慣，秉持基於上市公司基本面的價值投資，避免成為“黑嘴”操縱的受害者。

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