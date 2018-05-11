中國工商銀行(01398-HK)一季度盈利增長4%

中國工商銀行(01398-HK)2018年一季度業績，股東應佔利潤788.02億元，同比增長3.98%；實現淨利潤790.69億元，同比增長4.00%。年化平均總資產回報率為1.20%。年化加權平均權益回報率為15.40%。

營業收入 1,831.85 億元，同比增長 8.92%；其中利息淨收入 1,370.12 億元，同比增長12.33%。年化淨利息收益率同比上升0.18個百分點至2.30%。非利息收入461.73億元，同比下降0.09%。營業費用（不含稅金及附加）379.83億元，同比增長3.45%。惟經營活動現水流則顯著下滑43.13%至621.6億元。

報告期末，總資產逾26.49萬億元，比上年末增加4,067.38億元，增長1.56%。客戶貸款及墊款總額逾1.45萬億元，比上年末增加增長2.35%，其中境內分行人民幣貸款增加3,427.43億元，增長2.76%。從結構上看，公司類貸款9.14萬億元，個人貸款5.13萬億元。投資6.15萬億元，比上年末增加3,970.91億元，增長6.90%。

總負債近24.31萬億元，比上年末增加3,628.89億元，增長1.52%。客戶存款逾20.19萬億元，比上年末增長3.25%。從結構上看，定期存款逾10.11萬億元，活期存款9.86萬億元。股東權益合計2.18萬億元，增長2.05%。

按照貸款質量五級分類，不良貸款餘額為2,250.23億元，比上年末增加40.35億元；不良貸款率為1.54%，比上年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率為174.51%，比上年末提高20.44個百分點。核心一級資本充足率12.64%，一級資本充足率13.13%，資本充足率15.09%，均滿足監管要求。

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