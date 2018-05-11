中證監評廖英強案：挑戰法律尊嚴的行為必將付出沉重代價

針對廖英強的回應被證監會罰沒1.29億元，中國證監會新聞發言人高莉11日錶示，廖英強利用主持人的影響力，在其微博、博客上公開評價、推薦股票，在推薦前使用其控製的賬戶組買入相關股票，併在薦股後的下午或次日集中賣出，嚴重損害了資本市場的三公原則，根據證券法，證監會對廖英強“沒一罰二”。

高莉指出，“我們註意到社會輿論對廖英強的輿論強烈反應，多家媒體和專家學者對其進行嚴厲譴責。”有的譴責其無悔改之意，有的稱之不敬畏法律，有的呼籲應對懲之以更嚴厲的處罰，證監會痛斥其侵害投資者為兒戲的做法，這是市場進步的錶現，也是全社會法律意識增強的體現。

高莉錶示，敬畏法律恪守法律是市場參與者的基本底線，任何破壞市場運行秩序，挑戰法律尊嚴的行為必將付出沉重代價。下一步，證監會對各類違法違規行為保持高壓態勢，繼續強化行政執法和刑事司法的緊密銜接，推動法律法規和司法解釋的出台，真正做到法網恢恢疏而不漏，加強和相關部門的聯動協作，規範資本市場信息傳播行為的管理。

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