群聯首季每股賺4.48元 SSD出貨量成長逾三成

全球快閃記憶體 (NAND Flash) 控制晶片解決方案領導廠商群聯電子 (8299) 今(11)日公佈 2018 年首季合併財務報表，第一季合併營收達 92.99 億元，營業淨利為 10.4 億元，本期淨利歸屬於母公司業主淨利達 8.82 億元，本期綜合損益總額歸屬於母公司業主綜合利益達 9.27 億元，基本稅後每股盈餘為 4.48 元。NAND 產業在去年經歷史上最大缺貨潮之後，自 2018 年產業循環回歸至健康平衡狀況，產業景氣於第一季進入傳統淡季，並於第二季逐步回溫，目前價格亦呈現平穩走勢，群聯電子以全球獨創之一條龍快閃記憶體商業模式，藉由今年首季 NAND Flash 淡季、價格回弱之際，快速擴大固態硬碟 (SSD) 市場版圖，並交出亮麗成績單，2018 年第一季 SSD 出貨量較前一季、以及較去年同期之成長率皆逾 30%。



各項產品現況，包括有：SSD 產品於今年第二季正式發表最新頂級 PCIe 固態硬碟控制晶片 PS5012-E12，效能成果亦同步出爐，其中 4KB 隨機讀取 (IOPs) 速度達 60 萬，相較於業界同等級晶片高出近 1 倍之多，位居目前業界之冠。由於 IOPs 高速效能將可為客戶應用產品帶來速度上的極大優勢，協助客戶拓展頂級儲存應用市場，包括有人工智慧(AI)、電競 PC / 筆電、商務行動 SSD，以及中小型企業建置虛擬主機之伺服器等企業級高階儲存，因此 PS5012-E12 甫推出目前已經深獲一線國際大廠青睞。



記憶卡方面，於今年第二季推出發表全球首款 512GB VSC10 microSDXC 超高容量記憶卡解決方案，內載之群聯電子控制晶片 PS8130 並搭載東芝 3D NAND Flash 最新 BiCS3 快閃記憶體，隨著各行動裝置影音儲存需求提高，該領先全球其他廠商首推之 512GB 超高容量之記憶卡解決方案，除了可應用作為功能／智慧型手機記憶體容量擴充之用，亦符合時下車載系統影音儲存需求。



內嵌式記憶體 (eMMC/eMCP/UFS) 方面，因應智慧行動儲存市場進入 128GB、甚至是 256GB 的大容量等級需求，群聯電子全系列內嵌式記憶體支援美光 64 層 3D NAND Flash 之快閃記憶體，其中 eMMC/eMCP 控制晶片 PS8226 於今年第二季成功攜手全球兩大智慧手機晶片廠打入陸系智慧型手機一線品牌廠供應鏈之中，共同迎接 AI 智慧型手機新時代。

