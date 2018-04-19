群聯今年營收可望再創高 將再賺超過2個股本

FLASH 控制晶片廠群聯 (8299-TW) 今(19)日指出，今年營收可望再寫歷史新高，法人看好全年每股純益仍可賺超過 2 個股本。

群聯指出，第 2 季營運動能可望好轉，法人估營收約可較第 1 季成長 1 成，群聯強調，NAND 價格去年底開始下滑，不過同步刺激出貨量成長，今年整體 NAND 價格有壓，但全年營收仍可優於去年。

群聯強調，群聯低價庫存不少，今年 3 月底庫存金額 70 多億元，4 月將增加到 80 億元，可望因應後續旺季時候的效應，3 月營收已明顯回溫，預期 4 月會更好，整季營收估較第 1 季升溫，毛利率表現也止穩。

獲利部分則看毛利率表現，法人認為，去年由於 FLASH 價格漲幅猛烈，推升群聯去年獲利，但今年由於 FLASH 價格下跌，因此預期全年獲利將較去年有壓，但仍可賺進 2 個股本以上。

在市況上，群聯指出，NAND 原廠東芝對第 2 季看法正向，去年市場供需不平衡，供給狀況吃緊，部分客戶訂單所需無法完全滿足，今年產出數量增加，加上 3D 產能開出，目前東芝接單情形已達第 3 季季底。

群聯強調，今年 NAND 市場觀察點在三星與美光，三星今年有新產能開出，但是占市場比重不高，第二是美光 NAND 在中國市場報價也會影響市場價格波動。

群聯強調，客戶需求逐步升溫，5 月中整體市況將會更明朗，6 月蘋果新機也將準備上市拉貨，可望推升 NAND 產業需求升溫。

若投資人看好群聯後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：群聯台新 78 購 01(733866-TW)、群聯群益 78 購 05(734974-TW) 與群聯兆豐 79 購 01(735185-TW)。