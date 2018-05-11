宏全首季獲利年減28.9% 每股純益0.91元

飲料包材及充填代工廠宏全 (9939-TW) 今 (11) 日公布第 1 季財報，稅後純益為 2.66 億元，季增 4.42 倍，年減 28.9%，每股純益為 0.91 元；由於逐步進入市場需求旺季，宏全公布 4 月營收 17.57 億元，月減 1.74%，年增幅也達 18.72%。

宏全第 1 季財報內容，營收 46.45 億元，毛利率 17.06%，季增 2.56 個百分點，年減 2.02 個百分點，稅後純益為 2.66 億元，季增 4.42 倍，年減 28.9%，每股純益為 0.91 元；對於第 1 季毛利率較去年同期下滑，宏全指出，主因是今年第 1 季有較大筆低毛利且屬非本業產品項目，導致毛利率拉低，不過台灣、緬甸有新產線試產，第 1 季稼動率已逐月拉升。

至於第 1 季稅後純益年增率下滑，宏全主管指出，主要是去年同期大陸認列業外收入，來自單一客戶退補金額人民幣 5100 萬元，挹注集團去年第 1 季合併每股純益達 0.39 元，造成與今年首季相比有較大幅度落差；如扣除此一退補金額，本業仍較去年同期成長，獲利維持淡季應有的水準。

宏全近年來爭取與多家客戶配合中長期策略合作，仍持續調整產線配置，新增多家飲料大廠代工訂單，爭取與客戶共同發展。宏全也積極佈局非洲版圖，除了在莫三比克設廠之外，今年 3 月也與北非阿爾及利亞客戶簽約設廠，持續爭取非洲訂單及客戶合作機會。

法人預估，今年宏全在各區的佈局規劃、訂單落實、成本控制、提升稼動率、大陸持股增加為 94.17% 的情況下，今年營收及獲利預估將有兩位數的增長。

宏全在飲料市場旺季來臨，加上中國與客戶的 3 條生產線於第 2 季陸續投產，將可提升產能稼動率，增加營運效益及生產規模。