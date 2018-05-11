三貝德Q1營收獲利雙寫新猷 每股賺2.79元

教育業者三貝德 (8489-TW) 公布第 1 季財報，營收達 3.27 億元，稅後純益 0.84 億元，較去年同期大增 2 倍，每股稅後純益 2.79 元，在去年併入的 8 家實體補習班業者完整認列帶動下，首季營收與獲利已連續 4 個單季再寫新猷。

三貝德第 1 季合併營收 3.27 億元，季增 28.34%，年增 83.3％，毛利率 77%，季增 35.77 個百分點，年減 7.94 個百分點，營益率 35.66%，季增 4.23 個百分點，年增 19.56 個百分點；稅後純益 8362 萬元，季增 66.07%，年增 231％，每股稅後純益 2.79 元。

三貝德表示，第 1 季原為傳統淡季，但在「教育大平台」去年陸續加入 8 家實體補習班業者，今年第 1 季 8 家補教業者完整認列，帶動首季營運表現淡季不淡，續創新高。

三貝德也公布 4 月營收達 1.42 億元，月增 18.19%，年增 99.54%，為繼去年 12 月後，再創營收單月新高；前 4 個月累計營收 4.74 億元，年增 94.01％。

三貝德表示，4 月創高主要因今年第 1 季購買新竹台師、新竹希格瑪股權發酵，4 月正式加入貢獻營運，加上先前加入的補習班學生規模與收入也呈現成長，第 2 季營收與獲利可望再締新猷。



展望後市，三貝德指出，目前仍有多個在手標的，但正逢補教界招生旺季，將在旺季後陸續簽約，並同時測試可能合作對象的招生能力與實力，以符合教育大平台的五大併購條件。

此外，三貝德今年也將進軍家教市場，預計本月成立 100％持股子公司「致勝先師教育」，初期先鎖定國小 4 年級至國三生的數理化學科，提供線上家教與到府家教等可轉換機制，將與台大、清大、師大等畢業學生合作，目標達到 1000 位老師規模，預計下半年營收逐漸發酵。