群聯推512GB VSC10 micro SDXC超高容量記憶卡 搶手機與車載商機

快閃記憶體 (NAND Flash) 控制晶片及儲存解決方案龍頭廠群聯電子 (8299) 今(30)日正式發表全球首款 512GB VSC10 micro SDXC 超高容量記憶卡解決方案，內載之群聯控制晶片 PS8130 並搭載東芝 3D NAND Flash 最新 BiCS3 快閃記憶體，隨著各行動裝置影音儲存需求提高，推出 512GB 超高容量之記憶卡解決方案，除了可應用作為功能／智慧型手機記憶體容量擴充之用，亦符合時下車載系統影音儲存需求。2018 年眾家國際智慧型手機大廠反映手機使用者對記憶體容量需求大增，最新發表之旗艦機種之嵌入式記憶體容量規格皆提升至 256GB，此風潮也帶動中低價位的功能／智慧型手機藉由可換式的記憶卡進行容量擴充以符合使用者需求。然而，目前普遍使用之以 32GB 的主流記憶卡容量已明顯不敷使用，除了隨著影音相關的 App 愈來愈多元有趣，讓手機裝置衍生出更多的新影音資料量的儲存需求之外，備份空間的擴大使用亦成了帶動行動裝置之記憶卡容量擴充另一需求。



以一張 1,400 萬畫素的圖片來說，32GB 約可儲存 5,400 張，64GB 則約可儲存 10,900 張圖片。以一般手機錄製的 Full HD 影片為基準的話，32GB 約 5 小時，64GB 約 10 小時的長度。若以音樂為例，32GB 約可儲存 8,200 首，64GB 則可儲存約 16,400 首音樂。為滿足行動裝置使用者高度拍照、攝影、存音樂、再製圖檔等資料量的儲存需求，群聯推出 512GB VSC10 micro SDXC 超高容量記憶卡解決方案，正符合使用者擴充其容量並且做好資料備份。



事實上，行動裝置除了手機之外，包括電競筆電、車載娛樂系統、行車紀錄器等終端應用，對行動式儲存的容量需求也愈來愈大。群聯所發表的大容量 UHS-I 512GB VSC10 microSDXC 記憶卡解決方案，具備能儲存更多高畫質的照片以及影片，且影音效果不延遲，超高容量及速度效能，更能儲存到高達 1800 分鐘之高畫質的 1080p／30fps 的錄製影片。



群聯在 microSD 記憶卡解決方案解決方案，今年上半年除了針對消費性、車載市場推出最新超高畫質 512GB VSC10 micro SDXC 超高容量記憶卡解決方案，在工規嵌入式的安全監控市場，亦成功推出搭載美光最新 64 層 3D TLC NAND 技術快閃記憶體之 microSD 記憶卡解決方案，並以提供更小封裝尺寸、可達 256GB 大容量產品，讓專業影像監控攝影機可達到確保全天候連續錄製不間斷，並將影像掉幀 (frame drops) 損失降至最低，以達到可儲存 30 天的監控影像。



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