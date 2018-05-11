激進對沖基金Third Point正計劃發起「空白支票」公司

《路透》報導，著名對沖基金經紀人 Daniel Loeb 的激進對沖基金 Third Point 正在與投資銀行討論啟動一家「空白支票」公司，該公司將通過首次公開籌集 IPO 進行收購其他企業。

在華爾街被稱為特殊目的收購公司 (Special Purpose Acquisition Company，SPAC) 的新投資工具，將成為第一個由類似 Third Point 這樣的激進對沖基金來設立。

激進對沖基金的主要目的是以收購上市公司股份，並迫使它們改變或尋求新的董事會代表，以釋放更多利潤回饋股東。

據了解，SPAC 會使用 IPO 募集的資金和其他貸款等金融工具，往往收購私人持有企業。IPO 的投資者並不知道 SPAC 將會購買哪家公司，儘管大部分會事先做簡易報告，但目前尚不清楚 Third Point 的 SPAC 將以什麼樣的公司為下手目標。

消息人士稱，Third Point 正在與投資銀行就今年底安排 SPAC 的 IPO 公開招股事宜進行談判，應籌集數億美元資金。位於紐約的 Third Point 對此拒絕發表評論。

SPAC 是 Third Point 嘗試多元化收入來源的一個選項，因其旗艦對沖基金 (至今平均報酬率為 15.6%）今年在股市不穩定的情況下報酬率趨平。

Loeb 於 1995 年創立的 Third Point 管理著近 180 億美元的資產。其投資包括 Netflix (NFLX-US)、雀巢，索尼公司 (6758-JP) 和雅虎。

在創立自己的 SPAC 之前，Third Point 投資於消費行業資深人士 Martin Franklin 和 Noam Gottesman 在 2014 年推出的 SPAC，「Nomad Foods」。著名投資人 William Ackman 的激進對沖基金 Pershing Square 也投資了 Nomad Foods。

通常情況下，如投資人不同意擬議的收購，SPAC 會允許投資者按照 IPO 價格贖回普通股。傳統上這會讓長久做多投資人反感，而吸引普通基金愛好者，願意對 SPAC 的交易進行賭注。

為了解決這個問題，一些 SPAC 現在試圖設立基礎投資者，也就是部分長期投資人的概念，在不同意收購子公司的情況下還是會承諾不贖回資金。這個措施會給 SPAC 更多的資金穩定性，以便能夠併購想要的目標。