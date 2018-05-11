【港股解碼】福耀玻璃：強大護城河，凸顯價值投資優勢

喜歡福耀玻璃(03606.HK、600660.CN)的人往往是推崇價值投資的人。經營規模優勢很大、利潤增長很快、市場知名度很高、行業地位快速提升、上市後淨資產收益率連續顯著超過10%，福耀玻璃絕對是股市中如假包換的白馬股。

從福耀近期走勢來看，雖然全球資本市場因為中美貿易戰互擲“磚頭”面臨“黑雲壓城城欲摧”的沉重與脅迫感，但福耀玻璃依然在短暫下挫後開啟了一波反彈行情。

一番抽絲剝繭後，我們可以通過幾組財務數據從全球化角度直觀看出福耀玻璃真正的價值優勢。

匯兌損失拖累業績，但更顯價值投資優勢

福耀玻璃成立於1987年，主營汽車安全玻璃和工業技術玻璃，目前已在中國16個省市以及美國、俄羅斯、德國、日本、韓國等國家和地區建立現代化生產基地和商務機構。

2018年第一季度，福耀玻璃實現營業收入47.5億元（人民幣，下同），比去年同期增長13.11%；實現歸屬於上市公司股東淨利潤5.63億元，比去年同期減少18.8%；扣非淨利潤5.95億元，較去年同期下降13.19%。

從表面來看，福耀玻璃一季度是一個增收不增利的局面，但尋蹤覓源之後，我們發現此次業績下滑的主要原因是期內受人民幣升值影響，產生匯兌損失及公允價值變動損失共計人民幣2.52億元，而去年同期這個數字為0.39億元。若扣除此因素，報告期內利潤總額同比增長5.39%。也就是說，去偽存真，福耀的主營業務依然展現了穩定的增長勢頭。

作為行業龍頭，福耀玻璃目前在國內汽車玻璃市場的佔有率已超過60%，隨著中國車市步入微增長期，福耀後續利潤爬坡將主要來源於全球佈局。

全球佈局，迎來業績收割期

從全球視角來看，福耀堅持三十多年只做一片玻璃的專注與投入，早已在產品品質和一致性、新技術應用能力、成本控制、管理方式方面得到全球客戶認同，諸如勞斯萊斯、寶馬、賓士、奧迪、沃爾沃等高端品牌都已成為福耀的客戶。伴隨著“走出去”的步伐，福耀2018年美國工廠、歐洲工廠、俄羅斯工廠將迎來業績兌現期。

經過2017年一年的調整，美國工廠已走出虧損泥淖，產能利用率繼續爬坡，到2019 年 550 萬套產能將有望達到國內業務的盈利水準，帶來公司整體盈利能力的提升；同時，美國本土並沒有玻璃製造企業，福耀具備品質、管理、產能上的優勢，市場空間進一步擴大。

歐洲市場，福耀已紮根多年，並在德國擁有工廠，但前期滲透率不高。伴隨近期英國皮爾金頓工廠關閉，捷豹路虎訂單轉到福耀，比利時聖戈班工廠關停，福耀玻璃將迎來轉機；同時，常年和大眾、賓士、路虎等優秀車企建立了合夥人關係，方便快速擴大市場。

俄羅斯工廠於2013年投產，2016年開始盈利，按照福耀的佈局，將輻射波蘭、烏克蘭、白俄羅斯等經濟增長較快的國家。處於地緣政治優勢，產銷在2017年的基礎上繼續提升是大概率優勢。另外，南美、東南亞等新興市場亦可能在考慮之中。

從中國到世界，福耀的核心競爭力與日俱增，投資的護城河快速上升。按照價值投資的邏輯，以近三年淨利潤平均增速12.77%來看，福耀玻璃2018年淨利潤將達到35億元，股價上升空間相當有期待，港股大概能漲至40港元左右，A股35元左右。

作者：董虹

編輯：夏雨辰

港股解碼，香港財華社王牌專欄，20年專注港股，金融名家齊聚，做最有深度的原創財經號。看完記得訂閱、評論、點贊哦。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)