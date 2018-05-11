羅尤美：油價走高與獲利攀升 能源股投資前景看俏

富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，美國川普政府於 5/8 宣布退出伊朗核協議，如果未能達成新的協議，則美國將在 180 天後對伊朗全面重啟制裁，各機構對美國重新制裁伊朗對原油供應影響的評估，自每日 20 萬桶至每日 100 萬桶不等，而若依據先前的制裁期間經驗，產能約減少每日 100 萬桶。受到中東地緣政治疑慮增溫以及美國原油庫存下滑等供給面因素推動，西德州原油價格應聲飛越每桶 70 美元關卡，創下三年半以來新高價位。

羅尤美表示，美中貿易摩擦擔憂近期稍緩，然後續發展仍影響市場，而沙烏地阿拉伯頻頻傳出推高油價的意圖，令市場格外關注 OPEC 動向。鑒於全球需求成長、OPEC 減產、委內瑞拉產能持續下滑、中東局勢動盪恐影響原油供給，以及沙特阿美 IPO 前沙烏地阿拉伯料將竭力維持油價，預期將支撐油價維持高檔。

然而，美國原油產量持續增加為影響油價一大變數，也將抑制油價漲勢，惟考量過去幾年油氣產業上游資本投資不足，傳統油田產能逐步下滑，加上全球經濟成長，需依靠美國增加的產量來滿足增加的石油需求，若未來油氣上游產業資本支出仍不足，2023 年前市場恐面臨供應吃緊的狀況，因而近期國際投資銀行及研究機構多有調高油價預估的動作。

羅尤美指出，對能源類股來說，近幾年的低油價環境讓能源業者致力降低成本、提升效率，獲利能力隨之增加，除了能源類股基期較低外，油價走揚也使得能源公司自由現金流增加。

此外，市場對能源類股的獲利預期持續上調，2017 年底市場對美國能源類股 2018 年預估盈餘年增率為 40.7%，今年 4/20 此項預估值已上調至 77.8%，截至 5/4 數值更調升至 82.7%，近期公布的第一季財報中，能源類股仍居獲利成長王 (Q1 獲利年增率 77.7%)，獲利前景看佳，建議投資人可依據自身投資屬性配置不同比重，以投資組合概念將能源類股納為投資標的。