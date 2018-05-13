〈中華電不延499〉照顧員工權益 宏華：門市主管統一申報、延時加班加倍發給

中華電 (2412-TW) 祭出限時 7 天的 499 吃到飽方案，吸引全台民眾搶辦，周休假期各門市申辦人潮不減，子公司宏華國際今 (13) 日發出書面聲明強調，這次快閃方案因大量業務湧入動員加班，但所承攬的門市全體同仁延時加班都會加倍發給，所有的加班時間都會計入，由門市主管紙本統一申報。

宏華特別針對近日來各媒體的報導提出說明，指出各媒體對宏華的報導多所誤解，為免影響全體員工士氣，使過往為擺脫負面形象所做的努力付諸流水，必須詳細說明，以安定全體軍心，同時讓社會大眾了解真實的狀況。

宏華表示，自 2013 年成立，從勞資關係緊張至勞資和諧協同合作，內部凝聚力提升，業務推展也逐步上軌道，公司發展已趨於穩定，目前業務承攬母公司中華電通路門市、網路查修、客服專線等三大業務，且有自己的資通訊業務。

宏達指出，公司有完整的制度，目前已訂定公布實施 75 項管理規範，且有許多是優於勞動法令規定，另外還有完整的主管職及專業職的員工升遷管道，每年都有一定比例的優秀同仁獲得晉升，不再是人力派遣公司。

宏華強調，身為中華電子公司的價值，在建立靈活的用人機制及全新的客戶服務，所以這次 499 快閃方案雖事出突然，但承攬母公司業務，當然要對客戶負責。

宏華指出，在這次快閃方案因大量業務湧入動員加班，但所承攬的門市全體同仁延時加班都會加倍發給，所有的加班時間都會計入，由門市主管紙本統一申報，避免由繁忙的同仁自行逐筆在系統申報，發生漏報、晚報或忘了申報的情形，絕對保障同仁權益。

宏華重申，「善待員工同時維護公司價值」是全體主管的責任，對 499 快閃方案造成員工的擔心、及社會大眾的誤解深感抱歉，希望社會體諒門市員工的辛苦，也會全力配合勞動檢查，但懇求在忙碌的情形下，給予準備勞檢資料的時間，先讓平安度過這個突發事件。