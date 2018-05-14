盤前財經大事搶先讀2018年5月14日

今日操盤前瞻

股東會：正達、德微、連展投控、擎力、豐華

法說會：台光電、台新金、第一金、富邦金、致茂、建準、神盾、擎力、森鉅

除權息：致和證

分析師：各項風險已反映到股價 美股 S&P500 正進入拐點

美股似乎已經出現拐點，克服了對通膨、利率上漲、貿易戰等地緣政治問題的擔憂，過去 6 周來穩步上漲。據 Voya Financial 資深市場分析師 Karyn Cavanaugh 指出，雖然已不是「金髮女孩經濟」時代的股市背景，但它肯定不像人們幾個月前推測的那麼可怕。閱讀全文...

台塑 Q2 看好 PE 等產品 旺季到價量齊揚

塑化旺季來臨，近來油價創 3 年半新高，加上亞洲 11 家輕油裂解廠進入密集歲修期，塑化產品第 2 季價量預期都將勁揚，台塑 (1301-TW) 看好 PE、液鹼、AN、MMA 等產品 Q2 營運表現，並預期在價量雙雙走升下，第 2 季營收將優於首季。閱讀全文...

〈觀察〉中華電給全民小確幸 卻是競業的大壓力

殺頭的生意沒人做，自古以來皆然，但為什麼電信業者一方面大喊吃不消，不要殺價競爭，一方面卻不時祭出低價方案搶客，仔細推敲，雖然是有損傷到 ARPU 及獲利，但是卻可鞏固市占率，尤其連日來中華電 (2412-TW) 門市被人潮擠爆的情況，董事長鄭優說，短期促銷給民眾小確幸，對競業來說，則已形成相當大的壓力，尤其是一直力爭上游的兩家小電信業者，受衝擊程度恐更明顯。閱讀全文...

法人估台灣最快 2020 年商轉 5G 短期難脫笨水管角色

電信業者吃到飽價格戰持續，這一波的 499 吃到飽引爆的搶辦潮預期最快也要到 15 日才能落幕，但對電信業來說，嬴了用戶數但可能損失 ARPU，且對獲利有些影響，法人認為，電信業者短期難脫笨水管角色，預計台灣最快在 2020 年商轉 5G，但電信業者未來能不能從 5G 創造新收費模式則還有待觀察。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉先攻上「萬一」再說吧！！

誰來晚餐盛宴，攻上一萬一千點？還是電子股？或是金融股？「現金股利」(Cash Dividends) 是，對持股股東「需要」的回報；沒有這個回報將激發股東，對於投資金機會成本的取捨 (Trade-off)。部分第二代經營者常犯一個迷失，大氣擴充產能做他的理想高檔產品，每年搞增資擴產能為驗證他的在的價值，無法獲利的經營模式衝營收，最後造成股東背叛與拋棄。閱讀全文...



