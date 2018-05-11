謝金河：股王股后其實都是壓力

這幾天，全台灣的媒體都在報導國巨股價搖身變成股后，連外國媒體也參一腳。國巨從徘徊在面額以下的鷄蛋水餃股，突然變成上看千元的股后，這個變化很吸睛，現在連陳泰銘到市場買菜，煎魚宴客，都成了媒體報導的焦點。被動元件缺貨，尤其是 MLCC 及晶片電阻價格不斷調升，國巨，華新科等股價也跟著漲不停，國巨昨天拉漲停，市值逼近 3000 億台幣，已到達 100 億美元門檻，國巨市值大增，也成為全台第 19 大市值企業，廣達，華碩，聯電，甚至可成都被國巨打敗！陳泰銘真的創造了一生的傳奇。



只是花無千日紅，股價愈高，經營者責任愈大，上週我見到陳董事長，特別告訴他，上山容易，下山難，國巨股價上千元指日可待，最好步伐放慢，穩紮穩打，接近千元的高價股會漲停板絕非好事。尤其是股價漲，萬千鎂光燈集一身，所有美譽紛至沓來，重點是股價能不能一直在高檔？最具代表性的是王雪紅的威盛與宏達電相繼成為股王，宏達電市值一度到 1.0683 兆台幣，如今前面的 1 不見了，而且只剩 464 億元，王雪紅成了股票市場最負面的名字。



陳泰銘董事長是我見過最 Smart 的人之一，國巨為股東創造價值，值得大家為他鼓掌，這個時候的陳董必須花心思思考未來五年，十年，甚至更長遠的國巨大業，例如，想辦法展開國際大型併購，看看有沒有機會把日本的 TDK 或是太陽誘電併下來，然後在被動元件產業挑戰 Keoycera 及 Murata，這是陳董下個階段的功課。



還有股價高了，要思考千萬不要讓市場無辜追高的小股民受傷害！

