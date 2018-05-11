〈4G吃到飽流血戰〉中華電NP倍增 但解約重辦更多 營收、ARPU恐傷

中華電 (2412-TW) 重啟 499 吃到飽戰火，且演變成全民運動，外界戲稱「499 之亂」，根據業者透露，連日來攜碼 (NP) 到中華電人數雖然的確較 4 月時倍增，每天約增加 1000-2000 個門號，但是 NP 占每日申辦總量仍算少數。對照各門市人潮擠爆的情況，業者推估自家客戶續約或解約重申辦的還是居大宗，雖然申辦人數爆增，恐傷及營收及 ARPU(每用戶每月貢獻度)。

電信三雄 499 吃到飽戰火激烈，對小電信業者來說，的確已感受到壓力，客戶也有被吸走的情況，影響相當大，因為大品牌還是有優勢在，因此會造成客戶的流失。

以中華電連日來門庭若市的情況來分析，業者坦言，分析申辦情況來看，在 NP 上人數的確有增加，約比 4 月時每日增加 1000-2000 個門號，兩天下來在 NP 部分就增加幾千門，但此數量遠不及門市所呈現的人潮熱況，推估約有 8 成以上都是續約或是解約重新申辦的老客戶。

業者分析，中華電現有逾千萬的行動用戶數，只要有 3% 被吸引，就是 30 萬人，這些人流要在 7 天內消化掉，也難怪會出現人潮擠爆的情況，如果單從 NP 的數量來看，是不會有現在的熱況，可以看出，這一波的確是催出不少的老客戶解約。

業者認為，以新用戶來說，因為是單門號，扣除手機補貼及佣金等，的確有助短期獲利的維持，但是，探究整個申辦結構，如果是高資費用戶解約再申辦，等於是流失了相當的營收，對 ARPU 也不利，因此，新用戶是有利但舊用戶流失則是折損，兩相比較下來，除非新用戶占有多數的比重，否則，這一波的低價吸客戰，恐傷及營收及獲利。