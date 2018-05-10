香港金管局公布債券資助先導計劃詳情 發債規模至少15億港元

香港金融管理局(HKMA)周四公布債券資助先導計劃詳情，其中，合資格債券的發行金額最少達到15億港元或等值外幣，資助對象為過去五年內(2013年5月10日至2018年5月9日)未曾在香港發行債券的發債人。

債券資助先導計劃為香港財政司司長陳茂波今年2月發表2018/19年度財政預算案的建議內容，目的為鼓勵更多內地、亞洲地區以至「一帶一路」沿線的投資者及集資者參與香港債券市場。

計劃的有效期為三年，自新一份財政預算案相關立法程序完成當日起計；每個發債人可最多為其兩筆債券發行申請資助，每筆資助金額上限為250萬港元(若不具備金管局承認的信貸評級則上限125萬港元)。

合資格債券需要於香港發行，全數由金管局營辦的債務工具中央結算系統托管及結算或於香港聯交所上市。在發行時，在香港向不少於10人發行或向少於10人發行的，而其中並沒有發債人的相聯者。

金管局總裁陳德霖表示，「債券市場是香港資本市場重要和增長迅速的一環。以上一系列措施的推出，加上近年的相關工作項目，例如債券通，將令我們市場更多元化及為我們的市場帶來更多流動性和商機。」

(路透香港5月10日)

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