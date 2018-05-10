中美貿易糾紛 拉丁美洲意外成了贏家

根據 MarketWatch 分析報導，美國與中國的貿易爭議持續，拉丁美洲可能意外成了贏家。

巴西，阿根廷，智利與墨西哥等國家，都曾與中國及美國簽署了各項貿易協定，主要是把黃豆，鐵礦，原油與銅賣到中國，工業產品則賣到美國。

前美國國防部長柯恩 (William Cohen) 週三在大西洋理事會的討論會上說，如果川普總統的經濟顧問不能謹慎處理目前的貿易協商，中國可能會轉向拉丁美洲，填補美國關稅造成的貿易缺口。

柯恩說：「以農業為例，中國會轉向巴西，或智利，或其他拉丁美洲國家，填補需求的缺口。」

拉丁美洲每年出口至中國的蔬菜價值達 180 億美元，其中巴西黃豆便佔了 144 億。由於習近平主席威脅要對美國重要出口產品，如黃豆與客機，提高關稅，巴西黃豆可望進一步獲利。美國目前每年出口至中國的黃豆價值約為 142 億美元。

過去十年，拉丁美洲與中國的貿易關係已大幅躍升，拉丁美洲國家每年出口至中國的產品，價值已擴增至近 1000 億美元。這也顯示中國積極致力於全球化，發展多邊貿易關係。但此舉對川普政府的美國優先政策，可能造成衝擊。

「當我們忽略了南方的鄰居，我們便造成了真空，」柯恩說。「我們忽略了拉丁美洲對我們造成的危險。」